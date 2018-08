Taiwan muda de estratégia e decide não pedir readmissão nas Nações Unidas

Taiwan decidiu que este ano não apresentará uma campanha para pedir a readmissão nas Nações Unidas e nas respetivas agências durante a próxima sessão da Assembleia-geral, cujo início está agendado para setembro, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades daquela ilha.

O anúncio foi feito hoje pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Hsieh Wu-chiao, que precisou que a ilha irá apelar apenas que a ONU não esqueça os 23,5 milhões de habitantes de Taiwan, que não proíba a participação de cidadãos e de jornalistas daquele território em eventos da organização internacional e que inclua a ilha nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"Esperamos lembrar uma vez mais ao mundo que Taiwan é uma força razoável, positiva e que contribui para a região e para o mundo", declarou o vice-ministro. A decisão anunciada hoje representa uma rutura com a estratégia definida pelo território em 2017, bem como com a posição adotada por Taipé entre 1991 e 2007.

Durante este período de 16 anos, Taiwan pediu a admissão na ONU e em várias agências da organização, nomeadamente na Organização Mundial de Saúde (OMS), na Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CMNUCC) e na Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).

Depois de uma pausa de uma década, Taiwan reativou em 2017 os seus esforços junto dos respetivos aliados para tentar reunir apoios e alcançar a readmissão nas Nações Unidas, organização que deixou em outubro de 1971 após a reentrada da China (um dos cinco Estados permanentes do Conselho de Segurança da ONU). Pequim considera que a ilha de Taiwan é parte integrante do seu território.

A campanha de 2017, liderada pela Presidente Tsai Ing-wen, veio intensificar as tensões com a China, que tem conseguido nos últimos meses algumas vitórias diplomáticas, com o afastamento de vários aliados de Taiwan, e que enviou para as imediações da ilha aviões e navios militares. No passado dia 21 de agosto, Taiwan anunciou o corte de relações diplomáticas com El Salvador. Em poucos meses, tratou-se do terceiro país a abandonar as ligações com Taipé para beneficiar da cooperação com a China.

Em maio passado, o Burkina Faso já tinha rompido com Taipé, depois de a República Dominicana ter anunciado, em 01 de março, a rutura com Taiwan. Atualmente apenas 17 Estados, incluindo o Vaticano, reconhecem a ilha, com um Governo autónomo da China desde a revolução comunista de 1949.

A abertura da 73.ª sessão da Assembleia-geral da ONU está prevista para 18 de setembro.