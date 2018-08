Quadro de Nigel Farage na Royal Academy sem comprador

Nenhum dos visitantes da famosa exposição de verão da Royal Academy, em Londres, ofereceu uma única libra pelo quadro de Nigel Farage, o aguerrido defensor de um Reino Unido independente da União Europeia, pintado por David Griffiths.

O óleo mostra o ex-líder do Partido para a Independência do Reino Unido, cuja campanha foi determinada para a decisão dos britânicos em sair da União Europeia, com o seu clássico casaco de fazenda verde escuro e a sua gravata com listas roxas, a cor do partido que liderou até à sua mais importante vitória: o “sim” ao Brexit.

Griffiths, que também já pintou membros da família real, tinha colocado o preço do quadro nas 25.000 libras (27.500 euros) para daí ser licitado mas não teve qualquer oferta. Ainda assim, o artista não pareceu muito afetado com o caso. “Estas coisas depois resolvem-se. Os preços dos quadros, como tudo o resto, não estão escritos na pedra”, disse ao “The Sun”, acrescentando que “seria muito reconfortante se o retrato no Nigel pudesse encontrar um bom lar”.

Apesar de se ter afastado do UKIP, Farage não parece conseguir ficar longe da vida política muito tempo. Primeiro disse que podia ver-se obrigado a regressar se o partido se “desviasse do caminho”. E, recentemente, anunciou que se irá juntar à campanha “Saída Significa Saída” (Leave Means Leave), um esforço por parte de alguns deputados conservadores para impedir o plano da primeira-ministra britânica Theresa May em assinar um acordo demasiado brando com a União Europeia.

Depois de um encontro com o magnata do imobiliário Richard Tice, um dos maiores financiadores deste novo grupo, Farage anunciou que iria participar em vários debates pelo país e “ajudar a espalhar a mensagem dos verdadeiros defensores do Brexit”

James McGrory, representante do grupo pela permanência do Reino Unido na União Europeia disse que Nigel Farage “já teve mais regressos do que Frank Sinatra mas nenhum com sucesso”.