Putin anuncia acertos na reforma do sistema de pensões que gerou polémica

Depois de muito criticado e com a popularidade em baixa, o Presidente russo revelou que a idade de reforma das mulheres passará dos 55 anos para os 60, e não para os 63 como inicialmente previsto. Mas não anunciou nenhuma alteração no caso dos homens, cuja idade de reforma, atualmente nos 60 anos, passa na nova legislação para os 65

O Presidente russo anunciou esta quarta-feira na televisão alterações ao polémico projeto de reforma das pensões, que originou protestos em todo o país e uma descida acentuada da sua taxa de popularidade.

Vladimir Putin revelou esta manhã que a idade de reforma das mulheres passará dos 55 anos para os 60, e não para os 63, como inicialmente previsto. Mas não anunciou nenhuma alteração no caso dos homens, cuja idade de reforma, atualmente de 60 anos, passa na nova legislação para os 65.

Uma das principais críticas à reforma é que a esperança média de vida dos homens na Rússia estimada pelo Banco Mundial é de 66 anos, pelo que, com a idade de reforma fixada nos 65, cerca de 43% dos homens morrerão antes de ter direito a pensão.

Putin fez uma longa exposição em defesa do seu projeto, salientando que se não aumentar a idade de reforma o sistema de pensões russo deixará de ser viável.

Disse que seria "incorreto" estabelecer a idade da reforma das mulheres nos 63 anos, anunciou que sobe apenas para os 60, com possibilidade de ser antecipada, nos casos de mães de famílias numerosas, três a cinco anos, dependendo do número de filhos.

O Presidente russo anunciou também a introdução de sanções para as empresas que despeçam trabalhadores perto da idade da reforma e a manutenção dos benefícios fiscais e subvenções de que beneficiam atualmente os reformados.

Reforma "não podia ser adiada"

A idade da reforma não é alterada na Rússia desde os anos 1990. O projeto de reforma anunciado a 14 de junho, dia do jogo inaugural do Mundial de Futebol na Rússia, foi aprovado em primeira leitura em julho na Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, mas ainda não foi definitivamente aprovado. As alterações agora anunciadas, explicou, serão introduzidas sob a forma de emendas à lei já aprovada.

O Presidente russo afirmou que a reforma do sistema "não podia ser adiada" mais tempo: "A longo prazo, se hesitássemos hoje a estabilidade da sociedade e a segurança do país podiam estar ameaçadas", sustentou.

"Sem a reforma, destruiríamos mais cedo ou mais tarde as nossas finanças e seríamos obrigados a endividar-nos ou a imprimir moeda, com as consequências daí decorrentes: hiperinflação e aumento da pobreza", disse.

Apesar de não ter mencionado a reforma do sistema de pensões durante a campanha para as presidenciais de março passado e ter tentado distanciar-se da polémica, Putin viu a sua taxa de popularidade desder dos 80% em maio para os 64% em julho, segundo o centro russo de estudos de opinião VTsIOM.