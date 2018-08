Primárias nos EUA. Reviravolta democrata e testes de lealdade a Trump entre republicanos

Um liberal apoiado pelo senador Bernie Sanders protagonizou esta terça-feira uma reviravolta nas primárias democratas para governador da Florida, definindo um confronto em novembro entre a ala progressista do partido e um republicano alinhado com o Presidente Donald Trump.

Andrew Gillum, o presidente da Câmara de Tallahassee, derrotou a moderada Gwen Graham, ao concorrer como um inequívoco progressista que apoia o “Medicare [programa nacional de seguros de saúde] para todos”, pede a destituição de Trump e enfrenta a Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês).

Nas eleições intercalares de 6 de novembro, Gillum vai enfrentar Ron DeSantis, que venceu as primárias republicanas sublinhando a sua proximidade com Trump. Se vencer, Gillum será o primeiro governador negro do estado da Florida.

Justin Sullivan/Getty Images

No Arizona, os republicanos escolheram Martha McSally – uma ex-militar da Força Aérea, a primeira mulher norte-americana a pilotar um caça em combate –numas primárias que se tornaram uma disputa para provar quem era mais leal ao Presidente dos EUA. Também o empresário Kevin Stitt questionou a lealdade do antigo presidente da Câmara de Oklahoma Mick Cornett em relação a Trump, conseguindo a indicação republicana para governador neste estado.

As disputas aconteceram no último grande dia de nomeações estaduais para as intercalares, quando os democratas tentarão conquistar 23 assentos na Câmara dos Representantes e dois assentos no Senado de forma a conseguirem maiorias nas duas câmaras e porem travão à agenda legislativa de Trump.