Presidente argentino anuncia acordo para adiantamento de fundos do FMI

O Presidente da Argentina anunciou nesta quarta-feira que foi concluído um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para um adiantamento da entrega de fundos do empréstimo concedido em junho, numa altura "de desconfiança dos mercados". O FMI vai avançar "com todos os fundos necessários para garantir a execução do programa financeiro do próximo ano", declarou o Chefe de Estado pouco antes da abertura dos mercados.

Estas declarações surgem após dias de grande volatilidade e de queda do peso. Em junho foi alcançado um acordo para o FMI conceder um empréstimo de 50 mil milhões de dólares à Argentina, que seria pago ao longo de três anos.

"Na semana passada, tivemos alguns sinais de desconfiança dos mercados, particularmente em relação à nossa capacidade de garantir um financiamento para 2019", afirmou Mauricio Macri. A volatilidade do mercado de divisas levou a uma desvalorização do peso, que na terça-feira atingiu um novo recorde, negociando a 32,07 unidades por um dólar. Hoje, o peso argentino começou a negociar a 32,15 por dólar. Desde o início do ano, o peso registou uma desvalorização de mais de 68% face ao dólar.

Na sexta-feira, a bolsa de Buenos Aires caiu 5,11% na sequência de uma queda de 30,5% das ações do grupo financeiro Supervielle, que um dia antes anunciara maus resultados. Com uma inflação que em julho ficou em 19,6%, a economia argentina está à beira da recessão.

"Garantir o financiamento para 2019 vai permitir o reforço da segurança e o regresso ao caminho do crescimento mais depressa", acrescentou o Presidente argentino. O Governo adotou um programa de austeridade exigido pelo FMI, que inclui a supressão de postos de funcionários públicos e uma menor redução de impostos sobre algumas exportações.

O défice orçamental da Argentina é historicamente elevado, o que alimenta a inflação. Os governos de Nestor Kirchner e depois da sua mulher, Cristina (2003-2015), financiavam este défice com a emissão de moeda, enquanto o atual Governo de Macri quer combater o défice contendo a dívida e limitando a despesa pública.