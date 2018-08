Nova Iorque. 40 mil abelhas à procura do fresquinho num quiosque de cachorros quentes... até que entrou em ação um dos apicultores da NYPD

Quarenta mil abelhas e um quiosque de cachorros quentes. Isto quase que podia ser um episódio de Tom & Jerry, mas aconteceu mesmo em Nova Iorque, na terça-feira. Aquelas 40 mil abelhas, cuja colmeia mora num qualquer edifício perto de Times Square estava quente e húmida, procuravam um lugar mais fresco, conta a CNN.

E como se sabe isto? Ora bem, a polícia de Nova Iorque, a NYPD, conta com dois apicultores na sua equipa. Até há uma conta no Twitter para tal “gabinete”. Um deles, Darren Mays, explicou o que aconteceu: “A colmeia ficou superlotada porque estava quente e húmida e elas precisaram de um lugar novo para se refrescarem”.

O outro dos agentes apicultores foi chamado ao terreno. Michael Lauriano, que chegou a Times Square completamente equipado, levou 45 minutos a aspirar cuidadosamente as 40 mil abelhas. A rua esteve isolada e não houve feridos, informou a NYPD.

Darren Mays confirmou o sucesso da missão e revelou que as abelhas, transportadas agora para Long Island, não poderão produzir mel.

“Times Square está segura novamente das nossas amigas zumbidoras”, podia ler-se na tal conta de apicultores da NYPD no Twitter. “É um dia quente e húmido e as nossas amigas zumbidoras só pararam no vendedor de cachorros quentes para uma bebida refrescante e uma pausa antes de se mudarem para a nova casa.”