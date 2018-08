Mais de metade das crianças refugiadas não vai à escola

Menos de metade das crianças refugiadas não frequenta a escola. A informação consta de um relatório agora publicado pelo Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e que foi pretexto para insistir na importância da educação como forma de reabilitação, tanto para os indivíduos como para os países.

Dos 20 milhões de refugiados que a ACNUR tem sob o seu mandato (num total estimado de 25.4 milhões em todo o mundo), mais de 50% são menores, sendo que 7.4 milhões encontram-se em idade escolar. Dos que deviam frequentar o ensino primário, apenas 61% o fazem (contra 92% no mundo em geral) e as percentagens descem bastante nos graus de ensino subsequentes.

No total, uns quatro milhões destas crianças estarão privadas de educação, o que representa um aumento de meio milhão em relação ao ano anterior. O problema não tem a ver só com a situação dos refugiados externos mas também dos internos, e com a própria falta de infraestruturas. Recentemente, outro relatório da ONU mostrou que na Síria uma em cada três escolas foi destruída ou gravemente danificada, ou está a ser usada como abrigo.

Uma responsável da ACNUR para a África e o Médio Oriente assinalou a importância vital de garantir que os menores em situações precárias continuem a ir à escola. "Quando os pais e os cuidadores na região começarem a preparar as suas crianças para o regresso à escola, esperamos que pensem nas crianças que foram privadas do direito básico à educação".

A impossibilidade de frequentar a escola, além de comprometer a educação das crianças – e por essa via o futuro delas – também as deixa muitas vezes expostas a riscos de exploração, incluindo sexual. O relatório publicado pela ACNUR esta quarta-feira intitula-se "Turn the Tide: Refugee Education in Crisis (Inverter a Tendência: Educação dos Refugiados em Crise).