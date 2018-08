Filipinas. Segunda queixa apresentada contra Duterte no TPI “condenada” ao fracasso

Familiares de oito pessoas mortas por agentes da polícia filipina, no âmbito da guerra do Presidente Rodrigo Duterte contra as drogas, acusaram o chefe de Estado de homicídio numa queixa apresentada no Tribunal Penal Internacional (TPI). A informação foi confirmada esta terça-feira pelo advogado das famílias.

Trata-se da segunda queixa contra o Presidente no tribunal de Haia por causa da sua repressão antinarcóticos, que já provocou milhares de mortos às mãos da polícia e de atiradores desconhecidos desde que Duterte assumiu funções em 2016. O presidente da União Nacional dos Advogados do Povo, Neri Colmenares, que representa os membros das famílias dos filipinos mortos nestas circunstâncias, espera responsabilizar Duterte “pelos seus crimes contra a humanidade cometidos através das matanças extrajudiciais de milhares de filipinos e outros atos desumanos”.

O grupo de defesa dos direitos humanos Rise Up for Life and for Rights, que também aderiu à denúncia, expressou otimismo em relação ao caso, dizendo haver “provas mais do que suficientes de ataques generalizados e sistemáticos contra civis”.

A nova queixa surge numa altura em que Duterte fortalece o seu controlo sobre o sistema judicial do país. No fim de semana anunciou a escolha de Teresita de Castro como a nova presidente do Supremo Tribunal, que irá substituir Maria de Lourdes Sereno, uma crítica feroz da guerra de Duterte contra as drogas.

Duterte acusa TPI de o retratar como “violador dos direitos humanos sem coração”

A primeira queixa no TPI contra o Presidente das Filipinas foi apresentada no ano passado por dois homens que afirmaram ter sido assassinos pagos por Duterte. Um deles é um antigo agente da polícia que disse que comandou um esquadrão de morte quando Duterte era ainda presidente da Câmara de Davao.

Em fevereiro, o tribunal de Haia anunciou que tinha aberto uma investigação preliminar sobre as acusações dos dois homens. No mês seguinte, Duterte respondeu retirando as Filipinas do TPI, alegando que o tribunal estava a ser usado como uma “ferramenta política” e acusando-o de o retratar como um “violador dos direitos humanos sem coração”.

O porta-voz presidencial Harry Roque minimizou a queixa apresentada na terça-feira, dizendo estar “condenada” ao fracasso porque as Filipinas não reconhecem o TPI.