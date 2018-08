Candidatura de violador de meninas gera escândalo na RD Congo. “O caso escapou-nos”, diz comissão eleitoral

Um homem condenado a prisão perpétua pela violação de meninas viu a sua candidatura considerada admissível para as eleições provinciais na República Democrática do Congo, o que suscitou protestos de uma organização não-governamental contra a comissão eleitoral. “O caso escapou-nos. As correções já estão em curso”, assegurou a comissão à agência de notícias France-Presse (AFP).

A candidatura de Frédéric Batumike, de 64 anos, foi validada na circunscrição de Kabare, na província de Kivu Sul, de acordo com uma lista provisória de 26 de julho disponível no site da Comissão Eleitoral Nacional e Independente (Céni, no acrónimo em francês). “Fomos informados com atraso da sua condenação. [A candidatura de] Batumike será invalidada”, garantiu à AFP o presidente da Céni, Corneille Nangaa.

No mesmo dia da divulgação da lista provisória, o Supremo Tribunal militar confirmou em segunda instância a condenação a prisão perpétua de Batumike pela violação de quarenta meninas, com idades compreendidas entre os 18 meses e os 12 anos, na região de Bukavu entre 2013 e 2016. Em dezembro, Batumike já havia sido condenado em primeira instância por um tribunal militar “por crimes contra a humanidade através da violação e do assassínio”, com dez cúmplices, e ainda por pertencer à milícia “Djeshi ya Yesu” (Exército de Jesus).

“Desagradável surpresa acaba com pouca credibilidade que restava” à comissão eleitoral

Uma organização cívica local expressou na terça-feira “a sua desagradável surpresa ao encontrar o nome de Frédéric Batumike nas listas de candidatos a deputados provinciais”. “Manter criminosos e excluir certos cidadãos, com base em considerações e injunções políticas, acaba com a pouca confiança e credibilidade que restavam à Céni”, acrescentou, em comunicado.

A comissão eleitoral considerou seis candidatos (de um total de 25) inaceitáveis, incluindo o ex-senhor da guerra e antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba. A oposição acusa a Céni de obedecer às “ordens” do poder para destituir candidatos. As eleições presidenciais, legislativas e provinciais na República Democrática do Congo estão marcadas para 23 de dezembro.