“Bono está a tentar pegar num leão e domá-lo sem jaula”

“And we love to fly a flag”, nós adoramos esvoaçar uma bandeira, cantavam os U2 nos tempos do album “War”, que os marcou como pacifistas. Trinta e cinco anos depois, eles vão esvoaçar uma bandeira azul nos seus concertos, e anunciam-no como uma causa. A radicalidade agora não é estar contra, é estar a favor: a favor da União Europeia. Uma causa? Dois “rockers” portugueses preferem a palavra marketing.

A causa ou (e?) o marketing começaram esta terça-feira, num texto que Bono, vocalista dos U2, escreveu para o “Frankfurter Allgemeine”, jornal alemão de referência. Não é por acaso: é na Alemanha, em Berlim, que arranca esta sexta-feira a nova digressão da banda; e Angela Merkel, que é indiretamente elogiada por Bono pela política de acolhimento de refugiados, é uma europeísta, que aliás está a pagar um preço eleitoral por isso. Berlim será o primeiro palco onde os U2 irão agitar a bandeira “grande, luminosa, azul”. A da União Europeia.

É um ato “radical” e “provocador”, segundo o próprio Bono. Sê-lo-á? Dois músicos portugueses até concordam para discordar depois. Porque também estamos a falar de marketing, dizem. E porque a União Europeia... bem, não é coisa que os encante tanto como a Bono.

O aguçado topo da pirâmide

Foto Rui Duarte Silva

Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero, concede: hastear a bandeira da União Europeia é paradoxalemente um ato radical, mas é-o num contexto específico, que é o de se tratar de um “concerto pago”.

“É algo que irá hipoteticamente acontecer durante uma digressão e que será usado como estratégia de marketing e propaganda”, qualifica o músico, ressalvando que isso “não o choca”. Se pegar numa bandeira faz diferença, isso “não sei”. Mais “diferença” fará, acrescenta, o texto que Bono escreveu e com o qual Miguel Guedes diz concordar no geral.

Guedes concorda com Bono, por exemplo, quando este escreve que a “a palavra patriotismo foi-nos roubada por nacionalistas e extremistas” e que “os verdadeiros patriotas procuram união acima de homogeneidade”.

“De facto, a Europa precisa de ser refundada, se calhar com mais coração e mais sentimento”. Bono, continua o vocalista dos Blind Zero, “fala num longo bocejo, no bocejo que atravessava a discussão política sobre a Europa, e a isso eu acrescentaria que durante esse bocejo havia gente que não estava a dormir e que construiu uma Europa com pilares invertidos, onde claramente o topo da pirâmide aparece muito aguçado”.

Mas aquela palavra escolhida por Bono, “patriotismo”, não tem uma carga neutra. A palavra foi “usurpada por muita gente má” e tornou-se uma “palavra de alterne” que “caiu a contragosto”, afirma Miguel Guedes, que aliás tem “dificuldade em usá-la”. “A ideia de respeitar as diferenças individuais numa Europa multicultural, numa Europa de integração - e não transformada numa manta de retalhos -, é algo que eu defendo. É a ideia perfeita do que eu acho que deveria ser o projeto europeu, que acabou por ser completamente subvertido pela finança e pela especulação”. Se Bono se considera um “radical” ao abanar a bandeira da União Europeia, “então que sejam os radicais a salvarem-nos dos extremistas”, apela Miguel Guedes.

Será a União Europeia - assim como a ascensão dos movimentos populistas, de esquerda ou de direita no seio do bloco europeu e no resto dos países - tema recorrente das canções de músicos de diferentes géneros? Não, responde o vocalista com uma explicação desarmante: “A Europa não tem sido nada agregadora, mesmo do ponto de vista de possibilitar que a arte a defenda”. E, nesse sentido, e “com alguma imaginação”, aquilo que Bono “está a tentar fazer é pegar num leão e domá-lo sem jaula”. “A Europa não tem sido amada porque não tem feito nada para amar ninguém. E portanto pegar nela como objeto de amor significa dar-lhe muita confiança”.

O vocalista dos Blind Zero tem palavra política frequente, é colunista semanal do “Jornal de Notícias”. Mas a sua banda não embandeira em arco, pelo menos não à primeira. Poderemos vê-los a erguer a bandeira azul da UE ou ouvi-los a apelar aos valores partilhados pelos 27 países do bloco europeu? Miguel Guedes não responde diretamente, mas fá-lo indiretamente, sublinhando que “os valores da União Europeia são valores financeiros” e, portanto, “e com toda a sinceridade”, o atual projeto europeu o que lhe causa é “repulsa”.

“É um bocadinho como a terra prometida americana - foi-nos vendida a ideia de que era o sonho de vida e acabou por ser apenas uma espécie de metáfora bonita para um conjunto de idiotices individuais que, do ponto de vista da sociedade, foram nulos - com a diferença de que no caso da União Europeia até o imaginário lhe faltou”, diz o músico.

“... apesar de todo o mal que nos fizeram”

RUI DUARTE SILVA

Também para Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, agitar uma bandeira da União Europeia num concerto não está “no horizonte”. O seu público de é português e “Portugal está muito pacífico em relação à União Europeia, apesar de todo o mal que nos fizeram”, diz o músico, reconhecendo porém “que há mais vantagens em pertencer à UE do que inconvenientes”. “Não estou a ver-me levantar ou fazer uma cambalhota qualquer para defender a União Europeia. Isto partindo do princípio de que a minha voz chega a Portugal. Ao resto da Europa não chega certamente”.

Sobre a iniciativa concreta de Bono, Adolfo Luxúria Canibal só veria pertinência nisso caso o público dos U2 fosse “de extrema direita e xenófobo”, o que não crê ser o caso. “O concerto é na Alemanha e a direita que está no poder, nomeadamente de Angela Merkel, é das principais defensoras do apoio e acolhimentos aos imigrantes. “Claro que há neonazis e skinheads mas isso sempre os houve”, diz, identificando contudo um grave problema de “falta de solidariedade” entre os países da União Europeia. Assim, só uma tentativa de promover ainda mais a digressão poderá explicar a iniciativa de erguer a bandeira da UE, na opinião do músico. “Eu sei que Bono tem algum peso simbólico em termos de política mundial, mas é muito relativo. E os U2 funcionam bem termos de marketing”.

Questionado sobre se defender a União Europeia em tempos de fronteiras erguidas é algo original no meio da música, Adolfo Luxúria Canibal diz que “músicos de diferentes géneros vão-no fazendo” e sublinha, desviando-se um pouco da pergunta, “que há muitas uniões europeias. “Há a UE que a Alemanha defende, a UE que Portugal defende e a UE que os franceses defendem”. Evidente para si é que o objetivo principal da União “está a ser cumprido”, dependendo os restantes objetivos “da relação de forças e de quem está no poder”. E qual é a sua UE? “Não é certamente a das multinacionais e a dos patrões. A que impõe sanções a Portugal, à Grécia, à Irlanda. Não quero essa UE. Para isso prefiro estar sozinho”, responde.

E se por alguma razão decidisse ou fosse convencido a levar uma bandeira para um concerto, que bandeira seria essa? Perguntamos a Adolfo Luxúria Canibal, ao que ele responde, depois de algumas gargalhadas. “A bandeira da ONU”. Mas porquê? “Porque é a única que é abstrata e que significa, de alguma forma, a paz, a ajuda e a solidariedade entre os povos”. Já Miguel Guedes responde simplesmente: “Nenhuma. Não embandeiro em arco”.

Não é a primeira vez que os U2 assumem uma posição política, recorda de Miguel Guedes: fizeram-no “quando entraram areia adentro pelo imaginário norte-americano no álbum ‘The Joshua Tree”, de 1987. E fizeram-no “cavalgando na clivagem das Irlandas” e “quando foram das primeiras bandas que, de uma forma claramente crítica, levaram para os seus espectáculos a doença do mainstream e da comunicação, com a digressão Zoo TV Tour, numa espécie de antecipação das ‘fake news’ que viriam a ser uma realidade”. O vocalista dos Blind Zero aprecia isso: “Acho que a arte pode e deve ter essa intervenção cívica e política, e tomar partido, tentando conformar o nosso mundo a ideias diferentes”.

A digressão dos U2 começa esta sexta feira. A 16 e 17 de setembro passa por Portugal, onde os concertos estão esgotados. A bandeira azul esvoaçará em Lisboa.