Ativista preso no Irão por protestar contra hijab obrigatório está em greve de fome

Ativistas dos direitos humanos no Irão estão preocupados com Farhad Meysami, que se encontra em greve de fome e preso por protestar contra as regras que obrigam as mulheres a usar hijab, o véu islâmico. Segundo o jornal inglês “The Guardian”, Meysami, com 48 anos, médico e editor antes de se tornar ativista, foi preso em julho e levado para a prisão Evin em Teerão. Ele é acusado de possuir crachás contendo a inscrição “Eu sou contra o hijab obrigatório”.

As autoridades iranianas também acusaram Meysami de “conluio e conspiração para ameaçar a segurança nacional”, de “disseminar propaganda contra a ordem” e de “insultar o hijab, um sacramento essencial do Islão”, de acordo com a HRANA, a agência de notícias de ativistas dos direitos humanos no Irão. Ele é igualmente acusado de “provocar mulheres a aparecerem sem hijab na rua”.

Nos últimos meses, várias mulheres foram presas por desafiarem as regras do hijab em público, permanecendo de pé em cabines telefónicas, tirando os seus lenços da cabeça e agitando-os num pau. Uma fonte próxima revelou ao jornal inglês que a greve de fome de Meysami se deve a “acusações injustificadas” e a “ter-lhe sido negado um advogado da sua escolha”.

Na semana passada, a Amnistia Internacional escreveu no Twitter: “Pensa que usar um crachá a dizer ‘Eu sou contra o hijab forçado’ é um crime? As autoridades iranianas pensam. Elas prenderam o defensor dos direitos humanos Farhad Meysami e acusaram-no de ataques à segurança nacional por apoiar a campanha das mulheres iranianas contra esta prática degradante.”

Vários outros ativistas e advogados têm sido presos na sequência dos protestos. Nasrin Sotoudeh, uma proeminente advogada dos direitos humanos, foi presa em junho depois de contestar a prisão de muitos dos seus clientes por desafiarem as regras do hijab. Citada pelo Centro de Direitos Humanos do Irão, Sotoudeh justifica a sua greve de fome, que cumpre desde sábado, com as “várias detenções e pressões do [poder] judiciário” contra a sua “família, associados e amigos”.

O marido de Sotoudeh, Reza Khandan, revelou ao centro que as autoridades telefonaram à mãe de Meysami a meio da noite, pondo a tocar um clip de áudio em que parecia que o seu filho estava a ser espancado na prisão. “A mulher sofre de cãibras musculares desde que ouviu a chamada”, disse Khandan.