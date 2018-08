Advogado garante que vai processar Elon Musk por ter chamado “pedófilo” a megulhador

Elon Musk partilhou no Twitter, nesta terça-feira, a opinião de que era "estranho" ainda não ter sido processado pelo espeleólogo e mergulhador a quem chamou "pedófilo". Mas a resposta não demorou. Nesta quarta-feira, um advogado de Atlanta especializado em casos de difamação, identificado como L. Lin Wood, declarou à CNN estar a ultimar os documentos que irá, em breve, entregar num tribunal de Los Angeles, na Califórnia, e que será o primeiro passo para um processo judicial desencadeado contra o fundador e líder executivo da Tesla.

O jurista afirmou que vai agir judicialmente em nome de Vernon Unsworth, um dos mergulhadores que, em julho passado, ajudou nas operações de resgate de 12 crianças e de um treinador de futebol que ficaram encurralados na gruta Tham Luang, na Tailândia. Durante os dias que antecederam o salvamento, Musk chegou a disponibilizar um submarino que, conforme alegou, poderia ser útil no resgate, já que, para trazer as crianças de volta à luz do dia, era necessário percorrer alguns quilómetros debaixo de água no interior dos túneis alagados pelas fortes chuvas que se tinham feito sentir.

Após o sucesso da missão, Unsworth considerou que o mini-submarino não era adequado ao tipo de operação que era necessário realizar. Acrescentou que a iniciativa de Elon Musk era uma "solução que não tinha quaisquer hipóteses de funcionar" e que se tinha resumido a um golpe de marketing, numa altura em que milhões de pessoas em todo o mundo se mantinham atentas ao desenvolvimento do drama dos rapazes e do adulto que estavam isolados, sem água, comida ou luz, no interior da gruta. Chegou a sugerir que Musk “enfiasse o submarino onde dói”.

O empreendedor não gostou dos comentários e, através da rede social Twitter, acusou Usnworth, sem apresentar fundamentos, de ser "pedófilo", mensagens que, posteriormente, apagou.

A 18 de julho, Musk decidiu, finalmente, retractar-se. Através também do Twitter, pediu desculpa ao mergulhador, assim como às empresas em que desempenha cargos de liderança excutiva, casos da Tesla e da SpaceX. Unsworth não se deu por satisfeito e chegou a afirmar que estava a ponderar a possibilidade de processar o empresário, possibilidade que parece agora estar prestes a concretizar-se.

L. Lin Wood revelou ter avisado Elon Musk, a 6 de agosto, que iria ser alvo de uma queixa judicial, através de uma carta em que pediu ao empreendedor ou a um seu representante legal para o contactarem numa tentativa de evitar a litigância em tribunal. Uma fonte próxima de Musk contactada pela CNN negou, porém, que o empresário tivesse recebido qualquer carta do advogado.

Vernon Unsworth não foi o único a descredibilizar a proposta de Elon Musk. O próprio chefe das operações de resgate, Narongsak Osatanakorn, considerou que o submarino não seria “prático” para aquele tipo de missão.Com 63 anos, Vernon Unsworth, que é britânico mas vive na Tailândia, foi dos primeiros mergulhadores a chegar à gruta e, de acordo com as equipas de resgate, os seus conhecimentos terão sido cruciais para localizar os rapazes.

Musk está já envolvido em cinco processos judiciais e sob investigação do órgão de supervisão do mercado de capitais norte-americano, a Securities and Exchange Comission, neste caso devido aos tweets publicados sobre a intenção de retirar a Tesla da bolsa. Numa mensagem mais recente, o líder executivo da fabricante de automóveis anunciou ter desistido daquela intenção.