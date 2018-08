Advogado de Trump critica a luta anticorrupção na Roménia

Rudolph Giuliani, o advogado pessoal de Donald Trump, enviou uma carta ao presidente da Roménia a criticar os "excessos" da luta anticorrupção no país. Tida como um dos membros mais corruptos da União Europeia, a Roménia começou nos últimos anos a combater seriamente esse fenómeno, através de um organismo especial, a Diretoria Nacional Anticorrupção (DNA), que investigou milhares de pessoas, incluindo figuras de topo na política, muitas das quais foram condenadas.

Recentemente, os políticos reagiram e a popular presidente da DNA foi demitida, sendo igualmente enfraquecidas as leis na matéria, apesar de grandes manifestações de protesto pelo país fora - entre elas, a de 10 de agosto, que levou a Bucareste milhares de membros da diáspora romena.

Agora, o representante legal do presidente dos EUA alerta o chefe de estado romeno, Klaus Iohannis, contra os "danos contínuos ao império da lei sob a capa da perseguição ao crime". A carta é de 22 de agosto e acaba de ser publicada na imprensa romena. Giuliani explicou quarta-feira que a enviou na sua qualidade de consultor privado, sem qualquer relação com o seu trabalho para Trump. Ele tem uma empresa de consultoria privada, a Giuliani Security & Safety, que neste caso estará a funcionar em colaboração com uma outra dirigida por um antigo diretor do FBI, cujo cliente é um empresário do imobiliário que foi condenado a 7 anos de cadeia por fraude e corrupção.

A ironia da situação, além do facto de Giuliani ter feito originalmente a sua reputação como um aguerrido procurador em Nova Iorque, é que em junho a embaixada americana em Bucareste elogiou o progresso do país no combate à corrupção e recomendou que fossem evitadas quaisquer mudanças legais suscetíveis de enfraquecer esse combate. Giuliani mantém que a sua carta é totalmente independente das funções que hoje em dia justificam a sua presença constante na televisão. "Não tem nada a ver com o governo", disse ele na quarta-feira.