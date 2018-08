Trump discutiu mais do que uma vez a possibilidade de demitir Jeff Sessions. E quer “mesmo” fazê-lo

Donald Trump, Presidente dos Estados, chegou mesmo a ponderar demitir o procurador-geral Jeff Sessions, e ainda pondera, disseram ao jornal “The Washington Post” três pessoas que estiveram presentes em reuniões do Presidente com alguns dos seus conselheiros mais próximos e onde o assunto terá sido discutido.

São conhecidos os ataques de Trump ao procurador-geral, a quem já acusou de deslealdade. Isto apesar de Sessions ser um dos seus mais antigos aliados políticos. A animosidade começou quando Sessions se demarcou da investigação conduzida por um seu subordinado, Robert Mueller, ao alegado conluio entre a equipa da campanha de Trump e russos com ligações ao Kremlin.

Sessions disse que não iria estar envolvido nessa pasta precisamente por ser conhecida a sua proximidade com o Presidente e Trump não gostou que Sessions se tivesse afastado de uma investigação que neste momento ensombra a sua presidência; em vez de a tentar acelerar ou mesmo fechar.

As pressões sobre o procurador especial Mueller também o são sobre Sessions. Cada vez que Rudy Giuliani, advogado de Trump, exige o fim da investigação, cada vez que o Presidente se socorre da sua conta no Twitter para apelidar de “caça às bruxas” uma investigação do Departamento da Justiça ou de cada vez que o vice-Presidente Mike Pence dá entrevistas a dizer que “está na altura de arrumar as trouxas e ir para casa”, é Jeff Sessions que está em causa.

Os seus advogados, disseram as mesmas fontes, “conseguiram dissuadi-lo, por agora”, escreve o “Post” mas há uma percepção geral entre os republicanos no Senado que será mesmo esta a decisão do Presidente depois das eleições intercalares de novembro de 2016.

“Nada dura para sempre”, disse o senador do Alabama Richard Shelby ao Washington Post. “A relação entre Trump e Sessions é tóxica”. Bob Corker, do Tennessee disse que “a decisão parece feita”.

Mas isto é o que se diz em público. Duas das pessoas que falaram com o jornal norte-americano confirmaram que pelo menos duas vezes durante o mês de agosto, o Presidente disse que era preciso demitir Jeff Sessions por “ter contaminado a presidência com esta controvérsia”.

Uma dessas “confissões” aconteceu durante os primeiros dias do julgamento do seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, entretanto condenado por oito crimes de fraude. Nesse dia, Trump recorreu ao Twitter para dizer que o procurador geral devia acabar com a investigação.

“Esta situação é terrível e o procurador-geral Jeff Sessions devia parar esta caça às bruxas enviesada agora mesmo, antes de continue a manchar o nosso país ainda mais”.

Em outros encontros, Trump disse aos seus advogados que “queria mesmo” demitir Sessions, de acordo com o jornal. Mas os seus advogados terão conseguido convencê-lo que essa ação poderia ser mais prejudicial do que manter o procurador já que despedir Sessions seria quase de certeza visto como obstrução à justiça, delito que, de resto, já está na mira de Mueller.

Se Sessions sair, é possível que Trump garanta que o próximo procurador assuma a investigação e determine aquilo que, da informação já reunida, é partilhado com o Senado e com o público.