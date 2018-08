Síria. Conselheiros militares iranianos permanecerão após fim da guerra

Conselheiros militares iranianos permanecerão na Síria no final da guerra no quadro de um acordo de cooperação bilateral concluído no domingo, indicou nesta terça-feira o adido de defesa iraniano em Damasco. O Irão dá apoio político, financeiro e militar ao regime de Bashar al-Assad no conflito que devasta a Síria desde 2011.

"A presença contínua de conselheiros iranianos na Síria é um dos aspetos cobertos pelo acordo técnico de defesa", disse o general de brigada Abolghasem Alinejad, citado pelas agências noticiosas iranianas Fars e Tabnak. "O apoio (iraniano) à integridade territorial e à independência da Síria também é destacado", adiantou.

O documento foi assinado no domingo, durante uma visita de dois dias à Síria do ministro da Defesa iraniano, Amir Hatami. Poucas informações foram divulgadas sobre o conteúdo preciso do documento, afirmando a agência iraniana Tasnim que abordava o papel da República Islâmica no pós-guerra na Síria.

Numa entrevista ao canal al-Mayadeen, próximo do movimento xiita libanês Hezbollah (apoiado pelo Irão), Hatami explicou que o acordo é relativo, entre outras questões, à recuperação da indústria de defesa. Durante a sua visita a Damasco, Hatami reuniu-se com o seu homólogo, Abdallah Ayub, e com o Presidente Bashar al-Assad.

A guerra na Síria, desencadeada em 2011 com a repressão de manifestações pacíficas contra o regime, já causou mais de 350.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.