Juiz nomeado por Trump para Supremo defende recolha secreta de dados pessoais em nome da segurança nacional

O juiz nomeado pelo Presidente dos EUA para o Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, defende a recolha secreta de dados pessoais dos cidadãos em nome da segurança nacional. Este é um tópico sobre o qual os democratas planeiam interrogar o juiz que deverá substituir Anthony Kennedy, que no final de junho anunciou que iria reformar-se.

As audiências de confirmação de Kavanaugh começam na próxima terça-feira. Além do que escreveu enquanto juiz de um tribunal de recurso, alguns senadores suspeitam que Kavanaugh esteve mais envolvido na elaboração de políticas de contraterrorismo, durante a Administração de George W. Bush, do que deixou transparecer.

Num depoimento no Congresso, o juiz nomeado afirmou que não esteve envolvido em questões polémicas como a vigilância sem mandado e o tratamento de combatentes inimigos nos anos que se seguiram aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. No entanto, especialistas jurídicos ouvidos pela Associated Press afirmam que, caso seja confirmado, Kavanaugh poderá mudar o sentido de voto do Supremo em questões de segurança nacional.

“Necessidade de segurança nacional supera impacto na privacidade”

A confirmação de Kavanaugh ultrapassou o que se afigurava como um potencial obstáculo quando Rand Paul, um senador republicano pelo Kentucky que se inclina para posições mais liberais, o apoiou no mês passado. Paul tinha-se mostrado reticente quanto à defesa de Kavanaugh, em 2015, da recolha secreta e em larga escala de dados telefónicos, incluindo os números, as horas e a duração das chamadas, feita pela Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês). Mas depois de se encontrar com o juiz nomeado, Paul mostrou-se confiante de que Kavanaugh “seguirá cuidadosamente a Constituição e assumirá com seriedade o seu trabalho na proteção da liberdade individual”.

O programa da NSA não incluía a gravação das conversas e, na altura, Kavanaugh escreveu que aquele serviu “uma necessidade especial definitivamente importante: prevenir ataques terroristas contra os EUA”. “Na minha opinião, essa necessidade fundamental de segurança nacional supera o impacto na privacidade que este programa possa ter”, acrescentou.

O fundador do grupo conservador Freedom Watch e principal denunciante no caso da NSA, Larry Klayman, disse que Kavanaugh aprovou o que um juiz de um tribunal distrital apelidou de uso de “tecnologia quase orwelliana” por parte da Administração.