História de adolescente violada, torturada e tatuada à força comove Marrocos. Pede-se a intervenção do rei

Uma adolescente marroquina de 17 anos contou a todo o país, na televisão nacional, o crime terrível de que foi alvo. Durante dois meses, disse a jovem que apenas de apresentou como Khadija a quem nunca se conhece o rosto, 12 homens mantiveram-na presa, violaram-na repetidamente e torturam-na. Esteve presa dois meses e sempre que tentava escapar eles apanhavam-na e batiam-lhe mais.

O país uniu-se na condenação destes atos e os pedidos para que o próprio rei Mohammed VI intervenha na resolução do caso e na condenação dos agressores não pára de aumentar. As fotografias divulgadas pela cadeia televisiva Chouf mostram o corpo da jovem coberto de queimaduras de cigarros, cortes, nódoas negras e tatuagens toscas. Numa delas vê-se uma cruz suástica e outras são palavras e frases ofensivas.

“Durante o mês do Ramadão eu fui passar uma semana com a minha tia”, contou a jovem referindo-se à cidade de Oulad Ayad, no centro de Marrocos. “Estava à porta de casa e uns homens pegaram em mim e levaram-me para um armazém num sítio desconhecido. Durante dois meses violaram-me e torturam-me. Não os perdoarei nunca. Eles destruiram-me”, disse Khadija.

Depois dos dois meses, segundo a história contada na televisão, o pai da jovem conseguiu um acordo com os sequestradores que o fizeram prometer que Khadija nunca contaria à polícia. Mas a história espalhou-se à velocidade da indignação, primeiro entre os membros da família da adolescente e depois pelas redes sociais. Já há mais de 25 mil assinaturas numa petição para que o próprio rei se responsabilize pelos tratamentos da jovem e pelo seu acompanhamento psicológico.

Outras petições pedem não só um julgamento rápido dos homens como também que as autoridades prestem mais atenção aos crimes cometidos contra mulheres, aos quais não é dada a importância suficiente em Marrocos.

Naima Ouahli, da Associação pelos Direitos Humanos, disse à agência France Press que 12 homens tinham sido presos e que serão ouvidos em tribunal a 6 de setembro. No ano passado, mais de 1600 casos de violação foram ouvidos em tribunal, mais do dobro em comparação com os dois anos anteriores, segundo um levantamento feito pela mesma agência.