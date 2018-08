“Há pessoas bastante incomodadas com o rumo do pontificado e que estão a querer criar problemas ao Papa”

Ainda a visita do Papa Francisco à Irlanda não tinha terminado e já o chefe máximo da Igreja Católica via-se confrontado com mais uma situação delicada. Teria Francisco lido a carta publicada em sites católicos conservadores pelo arcebispo Carlo Maria Vigano, ex-núncio em Washington, em que este acusa o Papa Francisco de ter anulado sanções contra Theodore McCarrick - arcebispo de Washington D.C. que renunciou em julho passado ao cargo depois de ter sido acusado de abuso sexual de um jovem há mais de 40 anos -, e de ter ignorado o arcebispo quando este lhe disse que havia um dossier com informações comprometedoras sobre McCarrick que deveria ser analisado devidamente?

Francisco respondeu de uma forma contundente: “Li o comunicado esta manhã”, começou por dizer, sugerindo depois aos jornalistas que fizessem o mesmo: “Leiam o comunicado atentamente e façam o vosso próprio julgamento. Têm capacidade jornalística suficiente para retirar conclusões. É um ato de confiança. Quando passar algum tempo e vocês tiverem tirado as conclusões talvez eu fale, mas gostaria que a vossa maturidade profissional fizesse isso”, adiantou o pontífice.

É também isso que Octávio Carmo, teólogo e jornalista na agência Ecclesia, sugere que se faça, até porque há “várias imprecisões” na carta escrita por Carlo Maria Vigano e publicada de início pelo “National Catholic Register” e pelo “LifeSite News”. A começar desde logo pela parte em que se diz que Bento XVI sancionou McCarrick em privado “em 2009 ou 2010” e “só depois de vários anos e várias advertências a respeito do seu alegado comportamento abusivo para com seminaristas e jovens padres”, impedindo-o de viajar, celebrar missas e participar em encontros públicos. Se Bento XVI tivesse, de facto, punido em privado McCarrick nunca se teria encontrado com ele, como viria a acontecer depois das referidas datas, nem McCarrick teria “aparecido em público e ido ao Vaticano”, como também aconteceu.

“Há aqui qualquer coisa que não bate certo”, diz Octávio Carmo, sublinhando que um dos cardeais norte-americanos visados já veio inclusive dizer que “as datas estão erradas e que tudo o que é dito sobre ele não corresponde à verdade”. O teólogo e jornalista recorda ainda o caso do cardeal Keith Patrick O’Brien, que renunciou ao cargo de arcebispo de Edimburgo, na Escócia, em 2013, na sequência de um escândalo sexual, para demonstrar a falta de veracidade, ou pelo menos de exatidão, da carta do ex-núncio em Washington. “O’Brien foi suspenso publicamente e já nem sequer participa no Conclave de 2013 [reunião de cardeais da Igreja Católica para a escolha do sucessor do Papa Bento XVI]. Porque é que McCarrick haveria de ser punido em privado?”, questiona, classificando como “estranha” esta “dicotomia de políticas”.



FOTO CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Discrepâncias, incongruências e outras estranhezas à parte, é preciso “avaliar o fundamento destas acusações”, diz Octávio Carmo, para quem também é relevante que o autor da carta pertença a uma ala mais conservadora da Igreja Católica e seja um forte crítico do Papa Francisco e da sua postura de maior abertura e aceitação nomeadamente no que diz respeito à homossexualidade.

Embaixador do Vaticano em Washington durante cinco anos, Carlos Maria Viganò reformou-se em 2016; segundo o “Washington Post”, há alegações de que terá estado envolvido na luta conservadora contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo ainda ordenado a suspensão de uma investigação a um arcebispo do Minnesota que terá alegadamente mantido relações sexuais com vários seminaristas. “É preciso perceber se isto tem ou não fundamento, independentemente do historial de quem faz as acusações”, diz Octávio Carmo, que não afasta, porém, a possibilidade, de isto se tratar de uma espécie de “armadilha”, ideia alimentada também pelo “timing” escolhido para a divulgação desta carta. “É difícil entender que alguém que tinha estas preocupações tenha esperado tanto tempo para as expressar”, diz. E depois conclui: “Há um problema de fundo, de jogo de poder de pessoas que estão bastante incomodadas com o rumo que o pontificado seguiu e que estão a querer criar problemas ao Papa”.

José Manuel Pereira de Almeida, padre e secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, tem a mesma opinião, embora a expresse de uma forma ainda mais direta, sem pruridos. “Para essa banda em geral, tudo o que sirva para atacar o Papa Francisco vale. Isto foi claramente um ataque”, diz, referindo-se à ala católica mais conservadora que não concorda com as posições do chefe máximo da Igreja Católica e aos meios de comunicação onde foi publicada esta carta, “que são absolutamente contra as reformas de Francisco”. Perguntamos a José Manuel Pereira de Almeida se lhe é assim tão estranha a ideia de Francisco ter sabido de antemão sobre os abusos cometidos por McCarrick e, por alguma razão, válida ou totalmente incompreensível, não tenha desejado falar sobre o assunto. A resposta chega incisiva: “É muito difícil acreditar. Sobretudo por causa da reação que ele teve quando foi confrontado com isso pelos jornalistas. Por outras pessoas da Cúria eu não ponho as mãos no fogo, mas por Francisco ponho”.

José Maria Brito, padre jesuíta e diretor do site “Ponto SJ”, junta-se ao coro de defesa do Papa Francisco, caracterizando a carta como “oportunista” e divulgada para “explorar a fragilidade da Igreja e do Papa”. “Lançar ruído é, neste momento, o pior serviço que se pode prestar à Igreja. E aproveitar esta situação para fragilizar o Papa, por dele se discordar, é um mal que se faz à Igreja, mas também uma forma de usar o sofrimento das vítimas de abuso sexual”. À semelhança de outro padre já aqui citado, também José Maria Brito chama a atenção para as “imprecisões” da missiva. “O Papa Bento XVI nunca terá suspendido o cardinal McCarrick”. Por outro lado, “aquilo que alegadamente o Papa pode ter tido conhecimento era que McCarrick estaria ligado a uma ‘rede homossexual’ e não a nenhum caso de abuso de menores. Assim que isso se tornou claro, o Papa Francisco suspendeu-o, em junho passado.”

FOTO GONZALO FUENTES/REUTERS

Divulgada a carta, foram vários os críticos do Papa Francisco que pediram a sua resignação imediata, incluindo obviamente Carlos Maria Viganò, mas Octávio Carmo não só não acredita que isso aconteça, como não antecipa quaisquer consequências, seja em termos de “mudança de rumo”, seja no que à imagem e credibilidade de Francisco diz respeito. “Não são tomadas de posição mais ou menos concertadas ou extemporâneas que vão alterar o rumo do pontificado. Este Papa, e também o anterior, assumiram que o mais importante é a justiça, a verdade e as vítimas, e não a imagem da instituição. Foi uma mudança radical e já não há forma de voltar atrás nisso”. Seja como for, “será necessário mais tempo para perceber os efeitos disto”, diz o jornalista e teólogo, que não acredita que o Papa Francisco “esteja minimamente preocupado com isto neste momento”. E se se remeteu ao silêncio, continua Octávio Carmo, “é porque essa é a sua marca”. “Ele tem confiança num tempo diferente do tempo mediático. Tem confiança que a verdade virá sempre ao de cima”. “Importante”, em todo o caso, será a reação da Conferência Episcopal norte-americana, “que tanto pode ser de apoio a Francisco e às políticas que estão a ser implementadas, como de quebra”.

Também José Manuel Pereira de Almeida não antevê quaisquer consequências. Mais: não acha sequer que o assunto venha a tornar-se “relevante”. “Só vai ajudar a acirrar ânimos que já estão acirrados e, aos outros, aos que defendem o Papa e querem uma igreja renovada, sem privilégios mantidos pelo clericalismo, fará com que se mantenham ao lado dele”.

Na Irlanda, o Papa “fez e disse tudo o que podia ter dito”

Questionado sobre a visita de Francisco à Irlanda - e especificamente sobre o apelo dirigido ao Papa de que não basta “pedir perdão”, que foi o que Francisco fez - o padre e secretário diz não ter dúvidas de que Francisco “fez e disse tudo o que podia ter dito nesta fase” e que o encontro “correu bem ao contrário do que alguns meios de comunicação fizeram crer”. Sobre os pedidos de uma investigação ampla e aprofundada a todos os abusos cometidos pelo clérigo e que envolva membros de Igreja mas também pessoas externas, José Manuel Pereira de Almeida nota que já há todo um processo em curso e que a carta divulgada pelo Papa Francisco antes da visita à Irlanda é a “primeira pedra desta construção que, para ser consequente, terá de ir até ao fim”. “Eu, pelo menos, e enquanto padre, nunca me tinha sentido tão atingido quanto agora”.

Octávio Carmo concorda. “Tendo em conta o que seria a agenda e programa oficial de um Papa numa celebração como a da Irlanda, ele foi bastante além do que seria expectável, abordando diretamente a questão dos abusos”, diz, notando que “há trabalho a ser feito há vários anos”, trabalho de fundo que “pode até nem ser muito evidente, mas é muito importante”. “Muita coisa mudou e há uma consciência que é preciso mudar mais. É impossível continuar assim, trata-se de questões demasiado graves e que minam a credibilidade da Igreja e a sua capacidade de atuar. Sem a convicção de que é preciso continuar a mudar, criar-se-á uma rutura praticamente irremediável entre a sociedade e a Igreja”, diz.