Colômbia abandona União de Nações Sul-Americanas por causa de “cumplicidade” com “ditadura” venezuelana

A Colômbia vai abandonar a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) dentro de seis meses por causa da sua “cumplicidade” com a “ditadura” de Nicolás Maduro na Venezuela. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Presidente colombiano Iván Duque, citado pela agência France-Presse.

“Durante anos, declarei publicamente que a Colômbia não deveria continuar a fazer parte da UNASUL, uma instituição que, através do seu silêncio e muitas vezes da sua complacência, permitiu que os tratamentos brutais, reservados aos cidadãos da ditadura na Venezuela, não fossem denunciados”, disse esta segunda-feira, em comunicado, Duque, que assumiu funções no início do mês.

O bloco regional, criado em 2008 por iniciativa dos Presidentes brasileiro e venezuelano de então, Lula da Silva e Hugo Chávez, “nunca denunciou nenhum desses abusos” nem garantiu “as liberdades” dos venezuelanos, acrescentou Duque. A Colômbia já iniciou o processo formal de denúncia do tratado que a vincula ao órgão, referiu ainda o chefe de Estado do país.

Quase metade dos países-membros suspendeu participação em abril

De resto, o ministro colombiano dos Negócios Estrangeiros, Carlos Holmes Trujillo, já tinha anunciado a retirada do país a 10 de agosto, três dias depois de Iván Duque tomar posse. O Presidente assegura, contudo, que a Colômbia continuará a trabalhar para promover o “multilateralismo” na região em conformidade com a Carta Democrática Interamericana, assinada no quadro da Organização dos Estados Americanos. “Mas não podemos continuar a fazer parte de uma instituição que foi a maior cúmplice da ditadura venezuelana”, sublinhou.

A UNASUL, com sede na capital equatoriana Quito, é originalmente composta por 14 países. Em abril, seis deles — Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai — já tinham decidido suspender a sua participação até à nomeação de um novo secretário-geral que deverá substituir o colombiano Ernesto Samper, que abandonou as suas funções em janeiro do ano passado.