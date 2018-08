China pode estar a acabar com políticas restritivas sobre número de filhos por casal

A China parece estar a preparar-se para acabar com a política que determina o número de filhos que os casais podem ter. A informação é sugerida por um post de um jornal estatal na rede social Weibo, uma das mais populares no país. Segundo o “Procuratorate Daily”, citado pela agência Reuters, todo o conteúdo sobre planeamento familiar foi retirado esta segunda-feira de um projeto de lei civil que está a ser trabalhado.

As autoridades chinesas têm vindo a flexibilizar as suas políticas para a família à medida que a população envelhece, as taxas de natalidade desaceleram e a mão de obra diminui. Em 2016, o Governo permitiu que casais em áreas urbanas tivessem dois filhos, substituindo a política do filho único em vigor desde 1979.

O projeto de lei também contempla um “período de reflexão” de um mês para que os casais que pediram o divórcio possam voltar atrás.

Um selo com dois porcos e três leitões alegres

No início de agosto, a especulação de que a China poderia flexibilizar ainda mais a sua política de dois filhos aumentou quando os correios chineses divulgaram o design de um selo a ser lançado no próximo ano. No selo, pode ver-se uma família de dois porcos e três leitões alegres.

Dois investigadores também sugeriram recentemente que os casais com menos de dois filhos pagassem um “fundo de procriação”, uma ideia que foi amplamente criticada.

As revisões ao projeto de lei civil em discussão serão submetidas à reunião parlamentar anual em março de 2020.