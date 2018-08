Acidente aéreo que matou 51 pessoas em março no Nepal deveu-se a “colapso emocional” do comandante

O acidente de avião no aeroporto internacional do Nepal, que em março matou 51 pessoas, ocorreu porque o comandante sofreu um “colapso emocional”. A conclusão faz parte da versão preliminar do relatório de uma investigação oficial a que a agência AFP teve acesso.

O piloto Abid Sultan chorou durante o voo depois de ver as suas capacidades questionadas por um colega de trabalho, revelam os investigadores. “Essa desconfiança e stress levaram-no a fumar no cockpit e também a sofrer um colapso emocional várias vezes durante o voo”, lê-se no relatório.

O avião, que partiu a 12 de março de Daca, capital do Bangladesh, despenhou-se no aeroporto de Katmandu, tendo derrapado num campo de futebol, onde se incendiou. Morreram 51 pessoas, incluindo os dois pilotos, enquanto 20 passageiros escaparam dos destroços em chamas com ferimentos graves.

Comandante “emocionalmente perturbado” levou à “desorientação total” do copiloto

Segundo o documento, o monólogo constante do comandante levou à “desorientação total” do copiloto, que estava aos comandos do avião quando este caiu. Prithula Rashid só se formara recentemente, nunca tendo aterrado no aeroporto de Katmandu. O piloto estava “emocionalmente perturbado” depois de um colega de trabalho “ter questionado a sua reputação de bom instrutor”, avança o relatório.

Durante o curto voo, Sultan, um antigo piloto da força aérea do Bangladesh que também era instrutor da companhia aérea, falou sem parar, tentando impressionar o copiloto mais jovem. Quando o avião se aproximou da pista, fez uma mudança súbita de direção, não conseguiu reduzir suficientemente a sua velocidade e as verificações necessárias de aterragem não foram feitas.

O único aeroporto internacional do Nepal situa-se num vale estreito com a cordilheira dos Himalaias a norte, sendo um local reconhecidamente de aterragem difícil. O acidente de março foi o mais letal no país desde setembro de 1992. Todas as 167 pessoas que seguiam a bordo de um avião das Linhas Aéreas Internacionais do Paquistão morreram quando a aeronave caiu ao aproximar-se do aeroporto de Katmandu.

Os acidentes aéreos no Nepal são frequentes, sendo atribuídos em grande parte a uma manutenção inadequada e de baixa qualidade. Por este motivo, as companhias nepalesas estão proibidas de voar no espaço aéreo da União Europeia.