42 milhões de euros por um Ferrari 250 GTO de 1962? Sim senhor, aconteceu na Califórnia

As fábricas do automóvel italiano mais famoso do mundo montaram apenas 36 exemplares do Ferrari 250 GTO entre 1953 e 1964. Um deles, de 1962, foi vendido no sábado, na Califórnia, por quase 42 milhões de euros, conta a Time.

É um valor recorde no que toca a clássicos que trocam de mãos em leilões, ultrapassando assim os 32,5 milhões de euros por um Ferrari 250 GTO de 1963, numa venda que remonta a 2014.

Segundo a revista norte-americana, o vendedor é o presidente da Numerix Software Lda, que o terá comprado em 2000, por cerca de 8,5 milhões de euros.