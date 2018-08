Vários feridos em manifestação da extrema-direita na cidade alemã de Chemnitz

A cidade alemã de Chemnitz foi mais uma vez palco de confrontos esta segunda-feira à noite, depois de um homem alemão ter sido esfaqueado no domingo de madrugada por cidadãos estrangeiros. A polícia local disse, esta segunda-feira, que os suspeitos do ataque que vitimou um homem de 35 anos já tinham sido presos: um deles é de nacionalidade síria, outro é iraquiano. Diversas pessoas ficaram feridas por engenhos pirotécnicos e projéteis na manifestação, segundo informações da polícia local que, no entanto, não ofereceu números exatos nem precisou a gravidade dos ferimentos.

Em protesto contra o que consideram ser a política de “portas abertas” de Angela Merkel, que já autorizou a entrada na Alemanha a mais de um milhão de refugiados, vários membros da extrema-direita, muitos com ligações ao grupo anti-muçulmano Pegida, percorreram a cidade insultando e agredindo pessoas “com aspeto estrangeiro”, como escreveu a edição online da revista Der Spiegel.

Os protestos foram retomados quando um grupo de cerca de mil pessoas, que se opõe à extrema-direita, decidiu concentrar-se perto da estátua de Karl Marx, pedindo o fim da violência contra refugiados ou pessoas de outras nacionalidades. Já há vários feridos a registar, já que de ambos os lados foram lançados petardos e a polícia foi obrigada a levar os canhões de água para a rua.

Segundo a agência de notícias alemã DPA compareceram na manifestação cerca de 2.000 apoiantes da extrema-direita e 1.000 simpatizantes da extrema-esquerda. No Twitter, a polícia local descreve que alguns dos manifestantes fizeram a saudação nazi e que “mais de 100 pessoas” usavam máscaras a tapar o rosto. Uma das frases mais ouvidas foi “Merkel tem que ir embora”, repetida principalmente por membros do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão), que é atualmente o maior partido da oposição no parlamento alemão.

No domingo, cerca de 800 pessoas já se tinham manifestado, após apelos nas redes sociais, segundo Sonja Penzel, responsável pela comunicação da polícia da cidade.

Esses simpatizantes da extrema-direita atacaram com garrafas e pedras a polícia, segundo a mesma fonte.

"É importante para o Governo, para todos os democratas eleitos e, na minha opinião, para uma grande maioria da população, deixar claro que tais encontros ilegais e caças coletivas visando pessoas de aparência ou origem diferentes, ou mesmo tentativas de espalhar o ódio nas ruas não têm lugar no nosso país", disse o porta-voz de Angela Merkel, Steffen Seibert, esta segunda-feira.

A organização Pegida, fundada nesta região, afirmou, mas sem fornecer qualquer prova até agora, que a vítima foi fatalmente esfaqueada "por querer proteger a sua esposa".

O caso ocorre num momento político tenso, com a chanceler Angela Merkel a ser acusada pelos críticos e pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de contribuir para o aumento do crime ao abrir as portas do país aos imigrantes.