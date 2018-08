Trump põe fim ao NAFTA e assina acordo apenas com o México. Negociações com o Canadá podem estar para breve

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira um novo “entendimento comercial” com o México que pode significar o total redesenho do NAFTA (Tratado de Livre Comércio da América do Norte). Trump disse que o nome NAFTA “carrega conotações negativas para o povo norte-americano” e decidiu “pôr um fim” a esta designação e avançar antes com um “Acordo Comercial Estados Unidos-México”.

Com o ainda Presidente do México, Enrique Peña Nieto, em alta-voz na Sala Oval (em breve tomará posse Andrés Manuel López Obrador), Trump disse que os dois países tinham chegado a “um acordo incrível para as duas partes” e anunciou que podem estar para breve novas tarifas sobre os carros importados do Canadá, o terceiro país do NAFTA que não se sentou, ainda, à mesa com os Estados Unidos para redefinir este pacto que vigora há 25 anos.

EUA, México e Canadá mantêm uma relação comercial que movimenta 1,2 biliões de dólares (1,027 biliões de euros) por ano, quase tudo em produtos que estão abrangidos pelo acordo de comércio, segundo contas as agência Reuters. Ou seja, o NAFTA quadriplicou o comércio entre os três países mas Trump há muito defende que os termos do NAFTA estão a tirar os empregos a centenas de milhares de norte-americanos, e até já apelidou o tratado de “pior acordo de sempre”.

Donald Trump disse ainda que espera “começar as negociações com o Canadá imediatamente” e que está em aberto a possibilidade de o Canadá se juntar num acordo a três ou, em alternativa, haver um acordo bilateral EUA-Canadá.

Benefícios e desvantagens

No entanto, os estudos realizados sobre o impacto deste acordo não são consensuais. O Instituto para as Políticas Económicas escreveu, em 2013, que cerca de 700 mil empregos perderam-se com a relocalização de fábricas para o México sendo a Califórnia, o Texas e o Michigan os Estados mais afetados.

Mas, em 2014, o Instituto Peterson de Economia Internacional escreveu que apenas 5% da perda de postos de trabalho pode ser atribuída às importações do México. Mais de quatro milhões de norte-americanos, segundo afirma o estudo do Instituto, perdem os seus empregos todos os anos devido ao encerramento de cadeiras inteiras de produção e despedimentos em massa, independentemente do comércio realizado ao abrigo do NAFTA.

Já Shushanik Hakobyan e John McLaren, dois economistas que estudaram o impacto no NAFTA no mercado laboral norte-americano em 2016, dizem que o acordo teve “um impacto muito significativo” nos salários dos trabalhadores menos qualificados das indústrias abrangidas pelos acordo. Enquanto isso, as pessoas com educação superior sofriam menos os impactos e os benefícios só se notavam entre os quadros superiores das empresas.

“As pessoas mais afetadas são as aquelas que desistiram dos estudos para trabalhar em indústrias que, antes do NAFTA, beneficiam muito das proteções alfandegárias. Estes trabalhadores viram o seu salário cair 17% relativamente aos das outras indústrias que não são afetadas pelo NAFTA”, disse McLaren, citado pela Al Jazeera.

Nas últimas semanas, o Canadá tem sido mantido à margem destas negociações, que têm o setor automóvel como ponto principal. O objetivo de Trump, ao procurar fechar um acordo bilateral com o México, é pressionar o Canadá mas o governo de Justin Trudeau já disse que só irá assinar um acordo que seja bom para a classe-média canadiana. O México quer, porém, um acordo a três. “Destaquei a importância de o reintegrar [Justin Trudeau] no processo negocial, a fim de concluirmos uma negociação trilateral até ao fim da semana”, disse Peña Nieto

A “culpa” não é só do NAFTA

A entrada em vigor do NAFTA coincidiu com outros fenómenos industriais que podem de alguma forma “absolver” o acordo da totalidade da culpa pelas maleitas que afetam o mercado laboral norte-americano. Por exemplo, a automatização do trabalho, que hoje domina tantas indústrias.

Além disso, em 1995 os Estados Unidos entraram na Organização Mundial do Comércio (WTO, em inglês) o que os obrigou a baixar tarifas à importação de mercadorias de muitos outros país. A competição com produtos chineses também se tornou um problema quando o gigante produtor entra na WTO em 2001. Numa coisa vários economistas parecem concordar: os Estados Unidos perderam mais empregos para a competição comercial da China, que coloca produtos muito baratos em centenas de mercados ocidentais, do que para o México.

Mas não é apenas para os Estados Unidos que este acordo pode ter trazido algumas consequências indesejadas. Apesar de haver um claro aumento das exportações mexicanas para os Estados Unidos (e daí os problemas de Trump com o que considera uma invasão de produtos muito baratos) também há quem tenha sofrido.

A promessa de fornecer comida mais barata aos mexicanos provocou uma dependência exagerada do mercado em relação aos produtos de produção norte-americana. Na quarta-feira passada, milhares de agricultores tomaram as ruas a exigir o fim do NAFTA porque, para as pequenas e médias explorações é impossível competir no mercado com o preço dos produtos importados dos vizinhos de cima.

Já o Canadá, segundo o Conselho para as Relações Internacionais parece ter beneficiado bastante com o acordo. Desde 1993, o investimento dos outros parceiros do NAFTA no Canadá triplicou. A agricultura foi o ramo que mais beneficiou enquanto os empregos na manufatura não caíram tanto quanto nos Estados Unidos.