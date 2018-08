Polícia turca dispersa “Mães dos Sábados” à força, com gás lacrimogéneo e detenções

A polícia turca dispersou à força um grupo de ativistas, incluindo mulheres octogenárias, interrompendo no sábado uma vigília regular em Istambul em protesto contra o desaparecimento de centenas de pessoas. O grupo, conhecido como “Mães dos Sábados”, reunia-se pela 700.ª vez para exigir justiça para os desaparecidos na sequência de um golpe militar em 1980 e dos combates subsequentes entre as forças de segurança turcas e os insurgentes curdos no sudeste do país.

A polícia usou gás lacrimogéneo para impedir a vigília e deteve 47 pessoas, que foram todas libertadas na noite de sábado. Entre elas encontrava-se Emine Ocak, que tem sido uma presença regular nestas vigílias desde que o seu filho Hasan desapareceu em 1995. O corpo do filho acabou por ser encontrado, com sinais de tortura, mas os seus assassinos nunca foram identificados.

Grupo inspirado pelas “Mães da Praça de Maio”

As “Mães dos Sábados” reúnem-se para um encontro semanal na Praça Galatasaray, no centro de Istambul, desde 1995, com intervalos ocasionais por causa da pressão política, recorda o jornal “The New York Times” na edição desta segunda-feira. Centenas de turcos terão desaparecido quando estavam sob custódia policial nas décadas de 1980 e 1990, no auge do conflito com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

O grupo foi inspirado pelas “Mães da Praça de Maio”, que realizavam protestos regulares para saberem o destino das pessoas desaparecidas durante a ditadura militar argentina. Também as mães turcas reclamam os corpos ou os locais de enterro dos seus entes queridos e o julgamento dos assassinos.

A dispersão musculada do protesto de sábado acontece dois meses depois de o Presidente Recep Tayyip Erdogan ter conseguido um novo mandato que lhe confere amplos poderes. Os ativistas temem que os novos poderes sejam usados para reprimir a liberdade de expressão na Turquia.