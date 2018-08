Militares de Myanmar devem ser processados por genocídio e crimes de guerra contra rohingya, diz ONU

Os militares de Myanmar devem ser processados por genocídio e crimes de guerra contra os muçulmanos rohingya e outras minorias étnicas. A recomendação consta de um relatório da missão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas no primeiro aniversário do êxodo dos rohingya para o vizinho Bangladesh.

A missão constatou que as Forças Armadas de Myanmar levaram a cabo ações que, “indubitavelmente, equivalem aos crimes mais graves segundo a lei internacional”. Os generais, incluindo o comandante-chefe Min Aung Hlaing, devem ser sujeitos a investigações e processos por genocídio no norte do estado de Rakhine, assim como crimes contra a humanidade e outros crimes de guerra nos estados de Kachin, Shan e novamente Rakhine, recomenda.

O documento destaca os militares de Myanmar, conhecidos como Tatmadaw, mas sublinha que outras agências de segurança do país também estão envolvidas nos abusos. “A necessidade militar nunca justificaria matar indiscriminadamente, violar mulheres em grupo e incendiar aldeias inteiras”, pode ler-se no relatório. Os militares são acusados de envolvimento em assassinatos, prisões ilegais, tortura, escravatura sexual e violações.

Aung San Suu Kyi “não usou a sua posição nem a sua autoridade moral”

Uma lista de suspeitos, que inclui o comandante-chefe das Forças Armadas e outros comandantes militares, foi elaborada pelos investigadores, que informam que uma lista completa dos suspeitos será disponibilizada a qualquer órgão confiável. O caso deve ser encaminhado para o Tribunal Penal Internacional ou outro tribunal criminal, defendem.

Mas a liderança civil de Myanmar também está na mira dos investigadores por não ter evitado os abusos. “A conselheira de Estado Daw Aung San Suu Kyi [que também é Nobel da Paz] não usou a sua posição de facto como chefe de Governo nem a sua autoridade moral para conter ou impedir os eventos que ocorreram no estado de Rakhine”, aponta o relatório.

Governo e militares “fomentam clima para discurso de ódio”

Em agosto de 2017, as Forças Armadas de Myanmar lançaram uma campanha militar contra grupos armados rohingya naquele estado. Os investigadores documentaram desde então assassinatos em massa, a destruição de casas da minoria étnica e violações em grupo e “em larga escala” por soldados de Myanmar.

“O Governo e os Tatmadaw têm fomentado um clima em que o discurso de ódio prospera, as violações de direitos humanos são legitimadas e o incentivo à discriminação e à violência é facilitado”, conclui o relatório.

O ataque em Rakhine desencadeou uma grande crise humanitária no Bangladesh, com mais de 700 mil pessoas a atravessarem a fronteira para fugirem à violência.