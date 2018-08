Merkel diz que “não há lugar” na Alemanha para protestos xenófobos

Angela Merkel, chanceler alemã, disse esta segunda-feira que “não existe lugar na Alemanha” para ataques a estrangeiros como aqueles que aconteceram no domingo à noite na cidade de Chemnitz, no leste do país. A polícia alemã está em estado de alerta para aquilo que parece ser o início de uma semana complicada em Chemnitz, uma zona com uma forte concentração de eleitores da extrema-direita e cidade-berço do movimento anti-islâmico Pegida. Já foram pedidos reforços às cidades de Leipzig e Dresden, onde estas manifestações contra as políticas de emigração de Merkel são comuns.

Os confrontos começaram depois de um homem alemão de 35 anos ter sido esfaqueado na madrugada de domingo, num festival de rua. Cerca de 800 pessoas, segundo números da polícia local, reuniram-se em protesto contra o crime que terá acontecido, disse a polícia, “depois um número desconhecido de pessoas de várias nacionalidades se terem envolvido numa luta”.

Esta segunda-feira a polícia prendeu um homem de 23 anos, de nacionalidade síria e um outro, de 22, com passaporte iraquiano, mas antes de confirmadas as nacionalidades dos dois homens que terão morto o cidadão alemão, já os confrontos tinham tomado conta da cidade, com a extrema-direita a agredir várias pessoas, aleatoriamente, por apresentarem parecenças com “cidadãos estrangeiros”.

De acordo com Johannes Grunert, um repórter da Spiegel Online que normalmente acompanha as movimentações da extrema-direita, “alguns dos manifestantes atiraram garrafas para agredir pessoas que pareciam de descendência árabe” e “muitas outras sofreram ofensas racistas”. Steffen Seibert, porta-voz da chanceler alemã, condenou, em seu nome, os protestos: “Estes motins violentos, esta perseguição de pessoas só porque parecem ter uma origem diferente e as tentativas de espalhar um discurso de ódio nas nossas ruas não têm lugar no nosso país”.

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão), que tem tantos votos na assembleia local de Chemnitz como a CDU, o centro-direita de Merkel, foi acusado de incentivar o vigilantismo quando um dos seus deputados, Markus Frohnmaier, escreveu, no Twitter, que “se o Estado não consegue defender as pessoas, as pessoas vão para a rua para se defenderem a elas mesmas”.

O ramo local do grupo anti-imigração Pegida instou os seus apoiantes a “reunir força na revolta e na tristeza”.