Líder do grupo do Daesh no Afeganistão morto em ataque aéreo

O líder do grupo do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) no Afeganistão foi morto num ataque aéreo no sábado. A informação é avançada pela BBC, que cita autoridades afegãs. Abu Saad Erhabi e dez outros membros terão morrido numa operação na província oriental de Nangarhar, perto da fronteira com o Paquistão.

A confirmar-se, trata-se do quarto líder afegão do grupo a ser morto nos últimos anos. O grupo-satélite do Daesh tem estado ativo desde 2014, tendo reclamado a autoria de vários ataques mortais recentes.

A Direção Nacional de Segurança em Cabul revelou que os ataques que mataram Erhabi fizeram parte de uma operação conjunta por terra e ar, conduzida com as forças da coligação liderada pelos EUA. As autoridades norte-americanas não confirmaram a sua morte mas disseram que levaram a cabo um ataque visando “um líder sénior de uma designada organização terrorista”.

O anterior líder do Daesh Khorasan, Abu Sayed, foi morto num ataque dos EUA à sede do grupo na província de Kunar, em julho de 2017. O grupo, que ainda não comentou os relatos da morte de Erhabi, tem sido responsabilizado por vários ataques no Afeganistão este ano, incluindo um atentado suicida num centro de educação em Cabul, que matou dezenas de pessoas.