Justiça israelita autoriza cinco doentes de Gaza a deslocarem-se a Jerusalém

O Supremo Tribunal israelita ordenou ao Estado que autorize cinco doentes com cancro em Gaza a deslocarem-se a Jerusalém, após a sua saída do enclave ter sido recusada por parentesco com membros do movimento radical Hamas. Quatro organizações de defesa dos direitos humanos, Adalah, Gisha, Al Mezan e Médicos por Direitos Humanos -- Israel, na origem do apelo ao tribunal, congratularam-se nesta segunda-feira com a decisão "que rejeita a política escandalosa do executivo israelita de manter reféns doentes em estado crítico, contrariando as normas do direito internacional".

Desde janeiro de 2017, o Estado de Israel pode proibir a entrada no seu território, mesmo para atendimento médico, aos habitantes da Faixa de Gaza com parentes em primeiro grau que integrem o Hamas, que controla o enclave e que Telavive classifica de terrorista.

No acórdão, o Supremo Tribunal considerou que nenhuma das mulheres em causa constitui uma ameaça para a segurança e que recusar-lhes a entrada em Israel é "ilegal". "Não há qualquer dúvida de que arriscam a morte se não forem tratadas o mais rapidamente possível num hospital próximo de Gaza", escreveu o juiz.

A medida tomada o ano passado pelo Estado não diz respeito a doentes em perigo de morte, desde que os próprios não representem um risco para a segurança, recordou. As cinco pacientes tinham sido autorizadas a deslocarem-se à Cisjordânia ocupada ou ao estrangeiro, mas o seu estado não permite viagens longas e os hospitais na Cisjordânia não possibilitam os tratamentos adequados, pelo que as mulheres pediram então uma autorização para serem tratadas em Jerusalém oriental, ocupada e anexada por Israel.

O Estado hebreu recusou 833 pedidos para saída de Gaza no primeiro trimestre deste ano -- contra 21 em todo o ano de 2017 -, sob pretexto que os requerentes tinham laços familiares com o Hamas, segundo as quatro organizações não-governamentais. No início de agosto, o Estado israelita reconheceu ter recusado por erro a entrada de dois palestinianos doentes, um em estado crítico, cujos familiares não integravam o Hamas.