Holanda. Vinte anos depois, o principal suspeito de violar e matar o pequeno Nicky foi capturado perto de Barcelona

Era um dos homens mais procurados pelas autoridades holandesas desde 1998 mas acabou finalmente capturado, num bosque a 50 quilómetros de Barcelona. O holandês Jos Brech, de 55 anos, é o principal suspeito de abuso sexual e assassínio de Nicky Verstappen, um rapaz de 11 anos, conta el "El Mundo".

Foi necessária uma grande operação de recolha de amostras de ADN, durante 2018, para a polícia holandesa conseguir chegar ao nome do suspeito. Depois, uma fotografia difundida nos jornais fez o resto. Agora, alguém reconheceu o holandês e deu o alerta.

A família do suspeito comunicou o seu desaparecimento em abril. Terá andado a viajar pela Europa, procurando lugares para trabalhar em troca de comida e abrigo.

Brech é, segundo as autoridades holandesas, um perito em técnicas de sobrevivência. Os seus pertences, aquando da detenção, contavam com coisas como instrumentos de pesca, livros com indicações de plantas comestíveis, comida liofilisada, entre outras coisas.

Segundo o "El País", Jos Brech foi interrogado pela polícia em 1985 por um crime de abuso sexual, que culminou sem consequências para o holandês. Agora, foram revelados novos antecedentes criminais por abusos de menores. O diário espanhol conta ainda que, pouco depois da morte do pequeno Nicky, Brech, que admitiria no futuro ter sido tratado por ter cometido abusos sexuais, foi visto na zona onde o corpo foi encontrado.

Em agosto de 1998, Nicky Verstappen tinha 11 anos e desapareceu de um acampamento para jovens, em Limburg, no sul da Holanda, enquanto dormia. No dia seguinte o seu corpo foi encontrado numa floresta a um quilómetro de distância do acampamento. Tinha sinais de agressões sexuais. A família Verstappen nunca deixou que o caso caísse no esquecimento.

As autoridades holandesas aguardam agora que a Justiça espanhola seja célere a aceitar o pedido de deportação de Jos Brech.