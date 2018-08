Faltou menos de meio milhão de colombianos para aprovar leis anticorrupção

Um referendo anticorrupção na Colômbia levou este domingo milhões de pessoas às urnas mas ficou aquém da taxa de participação necessária para desencadear medidas pela transparência e pelo endurecimento das penas. Quase 11,7 milhões de colombianos votaram esmagadoramente a favor das sete iniciativas propostas para acabar com a corrupção nos mais altos níveis do poder. Eram necessários 12,1 milhões.

No entanto, os proponentes da consulta popular elogiaram a afluência às urnas, que foi superior ao esperado. Segundo eles, tratou-se de uma mensagem contundente dos cidadãos para a promulgação de leis que ponham fim aos privilégios especiais para os deputados e que tornem os gastos públicos mais eficientes.

O referendo incluía perguntas sobre se se devia aplicar penalizações mais duras a funcionários corruptos, que muitas vezes cumprem as sentenças em casas multimilionárias, se deviam ser impostas limitações de mandatos a deputados ou ainda se os salários dos membros do Congresso deviam ser reduzidos em 40%. Atualmente, a lei colombiana fixa os salários dos senadores em cerca de 124 mil dólares (quase 107 mil euros) por ano, o que, segundo a agência Associated Press, é mais do que ganham os deputados em França, na Holanda ou na Suécia.

Corrupção representa 4% do PIB colombiano

A maioria dos colombianos concorda que a corrupção é uma praga que precisa de ser exterminada, mas nem todos defendem que um referendo é a melhor maneira de o fazer. Além disso, a consulta foi boicotada por juízes com receio de que as alterações levassem a cortes salariais, uma vez que uma lei em vigor estabelece que os salários dos magistrados devem ser iguais aos dos deputados.

O recém-eleito Presidente Iván Duque e a maioria dos partidos políticos colombianos apoiaram a consulta mas pouco fizeram para a promover ou para chamar os eleitores às urnas.

De acordo com o inspetor geral da Colômbia, a corrupção no país equivale a 4% do produto interno bruto todos os anos. Um estudo recente da organização não-governamental Transparência Internacional concluiu que 63% das empresas na Colômbia temem perder os seus negócios se não se envolverem em esquemas de suborno.