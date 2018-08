Coligação liderada por Riade acusa ONU de fazer o jogo dos rebeldes no Iémen

A coligação internacional sob comando da Arábia Saudita que intervém militarmente no Iémen acusou nesta segunda-feira a ONU de fazer o jogo dos rebeldes Huthis, depois da atribuição de ataques mortíferos à força conduzida por Riade. "Estamos surpreendidos com as declarações de alguns funcionários da ONU (...) que assumem posições parciais contendo alegações sobre ataques", declarou o porta-voz da coligação internacional liderada por Riade, Turki Al-Maliki.

Na semana passada, o secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, acusou a coligação internacional de ser responsável por dois raides aéreos que mataram, a 23 de agosto, 26 crianças em Al-Douraïhimi, na zona oeste do Iémen. "É como adotar a versão dos Huthis e propagá-la pelo mundo", afirmou o coronel saudita, em declarações citadas pelas agências internacionais.

"Todos sabemos que as organizações da ONU estão sob a pressão dos Huthis e certas declarações podem resultar dessas pressões", prosseguiu o representante saudita. Turki Al-Maliki realçou ainda que "não existe guerra sem danos colaterais", mas sem abordar de forma explícita uma eventual autoria dos recentes raides.

O Iémen é palco de uma guerra desde 2014, entre os rebeldes conhecidos como Huthis, apoiados pelo Irão, e as forças do Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que já causou mais de 10.000 mortos. Os rebeldes tomaram vastas áreas do território, incluindo a capital, Sanaa. Desde março de 2015, o governo é apoiado por uma coligação internacional árabe, que inclui a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

A ONU refere que o Iémen vive uma das piores crises humanitárias no mundo. As Nações Unidas convidaram no passado dia 17 de agosto o governo iemenita e os rebeldes Huthis para as negociações em Genebra para tentar encontrar uma solução para a guerra civil no Iémen. As discussões estão convocadas para 06 de setembro.