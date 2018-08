“Cada dia que passa presa é um dia a mais”. Israa foi detida há 36 meses e pode ser condenada a pena de morte

Faltam 63 dias para Israa al-Ghomgham saber o que lhe vai acontecer. Uma das hipóteses pode ser a condenação à pena de morte. O seu crime? Participar em protestos pacíficos e usar as redes sociais para espalhar aquilo em que acredita: na igualdade entre sunitas e xiitas na Arábia Saudita. Ao Expresso, a Humans Right Watch explica que a não libertação da ativista “injustamente detida” é um sinal de que a retórica de modernização do país não passa “apenas de palavras” e apela à intervenção internacional

“Participar em protestos em al-Qatif [Arábia Saudita] e documentá-los nas redes sociais;

Dar apoio moral, participando nos funerais dos protestantes mortos em confrontos com as autoridades;

Usar a foto do passaporte de uma outra mulher como sua no perfil de Facebook;

Defender manifestantes, publicando fotos e vídeos de protestos no Facebook.”

Durante a noite, as autoridades apareceram em casa de Israa al-Ghomgham. Acusavam-na de protestar contra o governo da Arábia Saudita, de documentar também as manifestações no país quando da Primavera Árabe. Foi a 6 de dezembro de 2015 que lhe apareceram à porta de casa. Foi detida com o marido, Moussa al-Hashem. Esperou 32 meses pela acusação. Agora, o Ministério Público quer condená-la a pena de morte.

“Este é o exemplo do quão injustos são os julgamentos contra os dissidentes pacíficos na Arábia Saudita. Pedir pena de morte, que já é terrível em qualquer circunstância, para ativistas que nem foram acusados de violência, mas simplesmente de exercerem o direito de protestar é escandaloso e mostra o pouco respeito que as autoridades têm pela lei. Deter Israa é injusto e uma violação das leis internacionais.” Ao Expresso, Hiba Zayadin, da Humam Rights Watch, organização não-governamental de defesa dos direitos humanos, defende que os países que apoiam a coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, como os EUA, o Reino Unido e França, deveriam intervir e apelar à libertação de Israa e de presos em situações semelhantes. “Em primeiro lugar, nem devia estar na prisão quanto mais la não deveria estar na prisão quando mais deixá-la enfrentar sozinha a condenação a pena de morte por participar em manifestações. Mesmo conde-la apenas a pena de prisão já é um violação do direito de protestar. Cada dia que passa presa é um dia a mais.”

Al-Ghomgham é conhecida sobretudo pela defesa dos direitos dos xiitas num país que é maioritariamente sunita e onde ainda chegam várias denúncias de discriminação. Desde entraves à procura de trabalho à dificuldade de encontrar uma vaga no sistema de ensino, passando por restrições à prática religiosa, refere o Relatório Internacional para a Liberdade Religiosa de 2017, publicado pelo Departamento de Estado norte-americano. “Ela ajudou a organizar protestos em que apelava ao fim da sistemática discriminação que os xiitas sauditas enfrentam perante um país que é maioritariamente sunita”, explica o ativista.

Começou em 2011 com a Primavera Árabe. Continuou bastante ativa na província oriental da Arábia Saudita, sobretudo na região de al-Qatif – onde se encontra grande parte dos xiitas sauditas e uma zona extremamente rica em petróleo. Naquela noite de dezembro, Al-Ghomgham foi levada para a prisão de al-Mabahith prison, em Dammam, conhecida por episódios de tortura. “Ficou ali mais de 32 meses sem ser acusada de nada”, denúncia a ONG. Em 2017, a família disse tê-la encontrada bastante debilitada física e psicologicamente. Oficialmente, muito pouco se sabe do que aconteceu durante a detenção.

Está a ser julgada com mais quatro ativistas, incluindo o marido. Os crimes praticados por todos eles são manifestações, criação de slogans hostis ao Governo e tentativa de influenciar a opinião a revoltar-se contra a autoridade. A próxima sessão do seu julgamento está agendada para dia 28 de outubro – daqui a 63 dias.

“Se as autoridades não libertarem Israa e todos os outros ativistas injustamente detidos, a sua retórica de reforma e modernização não passa de nada mais do que palavras”, diz Hiba Zayadin.

Nos últimos tempos, após o anúncio da sucessão ao seu pai, o príncipe Mohammed bin Salman tem tentado uma série de mudanças no país, com a aplicação de um pacote de reformas não só de modernização da sociedade saudita, mas também para incentivar o crescimento económico. Chama-se “Vision 2030” e, entre outras coisas, já permitiu que os concertos voltassem ao reino, que as mulheres pudessem conduzir e frequentar estádios de futebol, que as salas de cinema reabram e que diversas investigações de corrupção a altos membros do Governo avançassem.

A não exceção

O caso de Israa al-Ghomgham não é único. Distingue-se porque pode ser a primeira mulher a ser condenada à pena de morte pelo seu trabalho na defesa dos direitos humanos. E também por isso ganhou especial destaque entre os meios de comunicação. No entanto, outros defensores dos direitos xiitas já receberam a mesma pena.

“Infelizmente, a Arábia Saudita já condenou manifestantes xiitas e ativistas à pena de morte noutras ocasiões”, sublinha Hiba Zayadin, que acusa as autoridades de usarem o Tribunal Criminal Especializado, criado em 2008 para casos de terrorismo, para julgar dissidentes pacíficos. “O tribunal é conhecido pelas violações aos padrões de um julgamento justo”, denuncia, enquanto lembra a história de Nimr al-Nimr, um conhecido clérigo xiita, condenado à morte com outros sete homens pela participação em manifestações. “Executaram-no e pelo menos três outros homens xiitas a 2 de janeiro de 2016, quando fizeram a maior execução desde 1980, matando 47 homens”, recorda.

Há algumas petições a pedir a libertação de Israa al-Ghomgham. Além da Human Rights Watch, outras organizações não governamentais já criticaram a prisão de ativistas xiitas na Arábia Saudita, como por exemplo, a Amnistia Internacional: “A Arábia Saudita é um dos países do mundo com mais carrascos e não podemos continuar a ignorar o seu registo horroroso em direitos humanos. Apelamos à comunidade internacional para pressionar as autoridades da Arábia Saudita a pôr fim ao uso da pena de morte, que continua a ser usada em violação dos direitos humanos e muitas vezes na sequência de julgamentos injustos e políticos”.

Também as Nações Unidas já alertaram para o facto de os ativistas pacíficos estarem a ser considerados como terroristas. “Estou preocupado com a ampla definição de terrorismo, a utilização da lei anti-terrorismo da Arábia Saudita e outras disposições de segurança nacionais contra os defensores de direitos humanos, escritores, bloggers, jornalistas e outros opositores pacíficos”, criticou Ben Emmerso, investigador especial da ONU.

Xiitas vs sunitas

Embora a Arábia Saudita não faça uma contagem da população por crença religiosa, estima-se que os muçulmanos xiitas no país podem chegar aos 20%. Israa al-Ghomgham faz parte deste número. E é por isso que luta pelo fim da discriminação. Foi no seguimento da onda de protestos no mundo árabe, em 2011, que os xiitas sauditas se revoltaram contra a o governo. Queriam mais igualdade e ainda hoje a pedem.

Mas o que separa xiitas de sunitas? A grande diferença aparece logo após a morte do profeta Maomé, quando é preciso definir quem guia a comunidade islâmica. Se, para sunitas, Maomé é o derradeiro profeta, para os xiitas o direito de liderar a comunidade pertence a Ali, genro do profeta Maomé, e depois aos seus descendentes. As diferenças continuam na doutrina, nos rituais, nas leis e na própria organização religiosa. Os sunitas são conhecidos por serem mais tradicionais e ortodoxos, enquanto os xiitas têm clérigos que constantemente fazem interpretações atualizadas dos textos islâmicos.

Ambas as correntes religiosas estão presentes em muitos países muçulmanos, incluindo Síria e Paquistão. Por norma, não se misturam, mas até há pouco tempo, nas cidades do Iraque, eram relativamente frequentes os casamentos entre sunitas e xiitas. Segundo a BBC, em todo o mundo, os xiitas representam cerra de um décimo do total de muçulmanos, entre 120 e 170 milhões.