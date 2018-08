“A violência étnica tem sido terrível”: 20 pessoas e organizações de Myanmar banidas do Facebook

“A violência étnica em Myanmar tem sido terrível.” Assim arranca a explicação do Facebook, divulgada esta segunda-feira, por ter eliminado as páginas de 20 pessoas e organizações de Myanmar. Entre os visados está o General Min Aung Hlaing, chefe das Forças Armadas do país. O objetivo é o de “prevenir a proliferação do ódio e da desinformação”.

“Hoje [segunda-feira] tomámos mais medidas sobre Myanmar, removendo um total de 18 contas de Facebook, uma de Instagram e 52 páginas de Facebook, seguidas no total por cerca de 12 milhões de pessoas”, anunciou a rede social em comunicado, sublinhando que vai preservar os dados apagados. No total, desapareceu o rasto de 20 indivíduos e organizações, incluindo militares da Myawady, o canal de televisão detido pelas Forças Armadas.

Apesar de serem duas dezenas de banidos, a rede social garante que não encontrou a presença de todos eles no Facebook ou Instagram. “Especialistas internacionais encontraram provas de que muitos destes indivíduos e organizações cometeram ou negaram graves abusos aos diretos humanos no país. E queremos prevenir que eles usem o nosso serviço para inflamar futuras tensões étnicas e religiosas”, justifica a rede social em comunicado.

Esta segunda-feira, um relatório da missão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas defendeu que os militares de Myanmar devem ser processados por genocídio e crimes de guerra contra os muçulmanos rohingya e outras minorias étnicas. No dia em que se assinala um ano do êxodo dos rohingya para o vizinho Bangladesh, a ONU considerou que foram tomadas ações que, “indubitavelmente, equivalem aos crimes mais graves segundo a lei internacional”. “A necessidade militar nunca justificaria matar indiscriminadamente, violar mulheres em grupo e incendiar aldeias inteiras”, pode ler-se no relatório. Os militares são acusados de envolvimento em assassinatos, prisões ilegais, tortura, escravatura sexual e violações.

Admitindo estar a ser um trabalho lento, o Facebook posicionou-se no conflito e, com a ajuda da tecnologia, conseguiu identificar as páginas e fazê-las desaparecer. Foram ainda removidas outras 46 páginas e 12 contas por “apoiarem um comportamento inautêntico coordenado”.

“Continuamos a trabalhar para prevenir o uso incorreto do Facebook em Myanmar. É uma grande responsabilidade dada a quantidade de gente que depende do Facebook para ter informação. Por isso é que estamos tão determinados em fazer melhor no futuro”, acrescenta a rede liderada por Mark Zuckerberg.