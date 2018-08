Reportagem no Cazaquistão: três gerações condenadas pelo nuclear

Eu não sabia nada sobre o Polígono, mas ia a andar pela rua e vi um clarão brilhante no céu”, conta Zeinelkhan Syzdykov, de 76 anos, no apartamento que partilha com o seu filho, Berik, na cidade de Semey, no leste do Cazaquistão. Há 39 anos, quando estava grávida de sete meses de Berik e vivia na aldeia de Znamenka, o clarão que viu no céu provinha de uma explosão atómica, uma de 456 que foram detonadas no Centro de Testes de Semipalatinsk, ou, como é conhecido por muitos cazaques, “o Polígono”.

Berik nasceu com deformações graves e, pouco depois do parto, foi operado para lhe removerem os olhos. “Eu chorava, os meus olhos eram grandes desde que nasci”, afirma. Ao longo dos anos, submeteu-se a seis operações com vista a aliviar a dor que sente no rosto, mas ela permanece e, mais recentemente, surgiram-lhe outras doenças associadas à sua condição.

Berik pertence à segunda geração de cazaques que sofrem os efeitos do programa de testes nucleares mais prolífico do mundo, levado a cabo pela União Soviética entre 1949 e 1989. É impressionante que um quarto dos testes com armas nucleares realizados em todo o mundo tenha sido no Polígono, nas profundezas da estepe cazaque. Hoje os filhos dos que testemunharam esses ensaios sofrem com cancros raros, malformações, alcoolismo e suicídio. O legado nuclear não irá terminar com eles: os cientistas garantem que as sequelas continuarão a fazer-se sentir por mais quatro gerações. Entretanto, há parcelas de terreno perigosamente radioativas, que assim ficarão por muitas décadas.

Realizados durante a Guerra Fria, os testes do Polígono eram altamente sigilosos, coordenados a partir de uma localidade hoje chamada Kurchatov, no extremo oriente do país. Ao longo do período soviético, tratou-se de uma “cidade fechada”, onde só se entrava com um passe especial. Agora, o centro da cidade está cheio de quarteirões de prédios de apartamentos vazios, abandonados e a ruir.

“Gansos” que emergem do chão

O local dos testes foi encerrado em 1991, quando o Cazaquistão se tornou independente, na sequência da implosão da União Soviética. Após o encerramento, Kurchatov foi-se esvaziando devagarinho. A cidade ainda alberga o centro nuclear nacional, onde os cientistas investigam os efeitos e a transmissão da radiação. Deixando a cidade de automóvel, para sul, chega-se ao Polígono. É uma zona vasta e plana, cuja localização foi escolhida por ter 18 mil quilómetros quadrados de pastagens com pouca população (mas não desabitadas, como então se afirmou), cercados por montanhas baixas, que os investigadores esperavam que contivessem a radiação.

Espalham-se pela zona os resquícios de betão das estruturas de teste: velhos bunkers de onde os cientistas acionavam as explosões e grandes estruturas em betão, por alcunha os “gansos”, que emergem do chão como barbatanas de tubarão. Era lá que se guardava equipamento dos testes, e aquele solo é o local da deflagração da primeira bomba. A paisagem circundante inclui lagos, mas não são naturais, antes crateras de explosões nucleares. Alguns são pequenos, fruto dos primeiros ensaios atmosféricos. Outros são maiores, parte de uma experiência para ver se as explosões nucleares poderiam ter aplicação para fins civis: para construir uma albufeira, por exemplo. O único senão é que as margens desses lagos passaram a ser altamente radioativas.

“Deita-te no chão e não olhes”

Zhaksilyik Abishulyi, um homem de 72 anos, viveu quase toda a vida em Saryzhal, outra aldeia à beira do Polígono. Zhaksilyik tinha cinco anos quando começaram os testes nucleares. “Em 1955, andava eu na escola, disseram-nos para sairmos do edifício, fechar todas as portas e ficar à espera lá fora”, recorda. “Vi muita coisa. Por exemplo, as janelas de casa e da escola todas estilhaçadas.” Naquele tempo, ninguém sabia ao certo o que se passava no centro de testes. Alguns habitantes contam que lhes disseram que ia haver um terramoto. “Na verdade, as autoridades não nos disseram nada, a não ser que ia haver uma formação qualquer”, lembra Zhaksilyik. “Chegou outro homem com equipamento para medir umas coisas”, conta. “Mandavam-nos deitar no chão e não olhar para a explosão. Mas eu era uma criança, tínhamos curiosidade, por isso olhávamos.”

Zhaksilyik sente que o Polígono amaldiçoou a sua família e a sua saúde. “Os meus pais morreram por causa do Polígono”, diz. “O meu irmão mais velho morreu com apenas 22 anos, de cancro do estômago. O filho dele matou-se.” E o filho de Zhaksilyik também se suicidou, aos 37 anos, deixando três filhos pequenos. “Tenho problemas de coração e já tive dois enfartes. Perdi a visão do olho direito e o esquerdo também não vê bem”, explica. “Todos sabemos que Saryzhal é o epicentro do Polígono, mas ninguém nos ajuda.”

Após a independência, o Presidente do Cazaquistão deu à volta à história obscura do seu país. O novo Estado herdou um copioso arsenal nuclear, mas tornou-se um dos mais ávidos defensores da não-proliferação. Uma parceria entre os Estados Unidos e a Rússia ajudou a limpar o país de resíduos nucleares. A Agência Internacional da Energia Atómica acaba de concluir a construção de um banco de urânio fracamente enriquecido no leste do país, na esperança de reduzir a necessidade de os Estados enriquecerem o seu próprio combustível para fins energéticos civis, minimizando assim o risco de ser desenvolvido material utilizável em armamento.

Ovinos radioativos

“Primeiro Relâmpago” foi o nome dado pelos soviéticos à sua primeira bomba nuclear, uma explosão de 22 kilotons que desencadeou a corrida às armas entre os Estados Unidos e a URSS, com esta a tentar apanhar os americanos após as bombas que puseram fim à II Guerra Mundial. A escassos quilómetros do epicentro dessa explosão há uns contentores e uma barraca agrícola. As ovelhas que lá estão são criadas por Beibit Kenessarin, de 31 anos.

phil moore

Este biólogo radionuclear trabalha aqui há três anos e alterna duas semanas nesta quinta de testes com duas semanas de folga em Kurchatov. Dá a comer aos ovinos solo radioativo contaminado com quantidades conhecidas de radionuclídeos. A sua equipa investiga o efeito que a radiação ingerida tem sobre os animais e quanta é transmitida à sua carne. Cultivam plantas em solo contaminado para examinar a transferência de radiação para os caules, raízes, folhas e frutos das plantas.

Longe da quinta de testes, civis levam o gado a pastar na terra, parecendo despreocupados com a radiação que ainda infeta o solo. “As zonas de menor contaminação estão contaminadas de forma não-uniforme”, explica Beibit ao Expresso, pelo que os animais demoram mais tempo a ser afetados. Há, ainda assim, zonas onde a concentração de radiação é muitas vezes mais alta do que os níveis “seguros”. Há mais de 100 zonas de invernação não-autorizadas em redor do Polígono. As autoridades tentam cercá-las e multam os intrusos, mas as pessoas continuam a utilizar a terra, como fazem há gerações, conta Beibit.

Em Semey, Bakhatjamal Jakupova, de 69 anos, está deitada numa cama de hospital no Instituto de Radiologia e Ecologia. Em frente dela está, também deitado, o marido, Abu-talif Jakupov, de 67 anos. O casal está a ser tratado por bócio e problemas cardíacos. “Lembro-me quando nos levaram a todos para a rua e fecharam as portas dos edifícios”, diz Bakhatjamal. “Vimos o cogumelo da explosão, e as janelas rebentaram todas.”

Bakhatjamal era menina, mas quer ela quer o marido sofrem, agora, as consequências. Dois meses depois da visita que relatamos, Abu-talif morreu de falência renal. “As experiências desenrolaram-se ao longo do tempo e a radiação não foi boa para nós”, afirma Bakhatjamal, sentada à mesa, de luto pelo marido. “Está tudo interligado.”

Memórias que não partem

As estimativas sobre o número de afetados pela radiação são variáveis, mas andam penas centenas de milhares. “Temos três gerações prejudicadas”, explica Talgat Muldagaliyev, vice-diretor do Instituto. “Prevemos que os efeitos se mantenham até à quarta geração.” Alijan Imanbaev, de 10 anos, foi diagnosticado com epilepsia quando tinha cinco meses de idade, e também tem um atraso intelectual. A sua mãe, Saule, passa o tempo a cuidar dele. “O meu pai nasceu no centro do Polígono em 1949. A mãe dele viu os testes e morreu de cancro”, explica. Saule nasceu em Semey em 1976, uma década após o fim dos testes atmosféricos e a 140 quilómetros do Polígono. “Agora a atmosfera está mais limpa, o Polígono está fechado e o ar é mais fresco, mas as pessoas ainda têm problemas”, assegura.

Alijan depende de Saule para tudo. “À medida que ele for crescendo, vai-se tornar cada vez mais difícil tomar conta dele”, diz a mãe. Saule está na lista de espera da habitação social há vários anos, mas ainda aguarda, e vai vivendo com a mãe. Toda a família vive numa pequena casa de três divisões nos arredores da cidade, incluindo os outros quatro filhos de Saule. “Os efeitos do Polígono afetam-me não só a mim como aos meus filhos, dado que o meu pai também foi contaminado. Não sei se poderá afetar os filhos deles, mas tenho medo”, diz.

Em Saryzhal, Zhaksilyik ainda vive com os fantasmas dos testes. “Assisti a muitas explosões e, agora, ao ver explosões na televisão, todas essas memórias me regressam à mente”, conta Zhaksilyik. “As explosões, a poeira.”.