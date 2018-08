Envergonhado pelo escândalo de abusos sexuais na Irlanda, Papa Francisco pede “o perdão do Senhor”

De visita a Dublin, por ocasião do Encontro Mundial das Famílias, o Papa Francisco implorou este domingo “o perdão do Senhor” pelas agressões sexuais cometidas na Irlanda por padres católicos, neste que é já o segundo dia no país. “Imploro o perdão do Senhor por esses pecados, pelo escândalo e traição sentidos por muitos na família de Deus”, disse o Papa no Santuário de Knock, a cerca de 180 quilómetros da capital. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas foram vítimas de abuso sexual por padres na Irlanda e a hierarquia da igreja irlandesa é acusada de ter encoberto centenas de sacedortes.

Não são caso isolado e são várias as investigações que revelaram práticas de adoções ilegais de crianças nascidas de mulheres solteiras — realizadas pelo Estado irlandês com a cumplicidade da igreja católica. “Nenhum de nós pode deixar de se sentir movido pelas histórias de menores que sofreram abusos, que foram roubados da inocência e que foram deixados para trás por lembranças dolorosas. Esta ferida aberta desafia-nos a sermos firmes e determinados na busca da verdade e da justiça”, disse Francisco.

No sábado, em Dublin, o Papa já tinha falado da sua “vergonha” e “sofrimento” perante o “fracasso das autoridades eclesiásticas” em lidar adequadamente com os “crimes desprezíveis” do clero na Irlanda. "O fracasso das autoridades eclesiásticas — bispos, superiores religiosos, padres e outros — para combater de forma adequada estes crimes ignóbeis suscitou justa indignação e continua a ser motivo de sofrimento e de vergonha da comunidade católica. Eu próprio, partilho estes sentimentos", declarou perante as autoridades políticas e civis irlandesas, pouco após a chegada ao país.

Já o Papa emérito Bento XVI, na altura ainda em funções, havia escrito em 2010 uma carta a todos os católicos irlandeses, reconhecendo a responsabilidade da igreja nos abusos cometidos na Irlanda. O Papa Francisco foi mais longe e reuniu-se este sábado, durante hora e meia, com vítimas de abusos. De acordo com o Vaticano, o encontro “com oito vítimas de abusos por parte do clero, de religiosos e institucionais” realizou-se na nunciatura de Dublin ao final da tarde. Ainda assim, as críticas não se fizeram esperar, com os representantes das vítimas a considerarem dececionante a mensagem do Papa Francisco, que revelou um “esforço desconcertante” para não mencionar o papel do Vaticano no encobrimento de milhares de casos. Há a registar alguns protestos no local.

ANTIGO NÚNCIO ACUSA FRANCISCO

O ex-núncio nos Estados Unidos Carlo Maria Viganò pediu a renúncia do papa, assegurando que Francisco conhecia desde junho de 2013 as acusações de abusos sexuais sobre o cardeal norte-americano Theodore McCarrick, sancionado em junho pelo pontífice. O arcebispo Viganò, de 77 anos, escreveu uma carta de 11 páginas publicada este domingo por alguns meios de cariz conservador em vários países, na qual o prelado acusa outros membros da Curia de formarem um 'lobby gay' e de encobrirem as acusações contra o cardeal norte-americano. A carta baseia-se em acusações pessoais e o prelado não aponta qualquer documentação ou prova.

O embaixador do Vaticano escreve que Francisco conheceu o caso a 23 de junho de 2013, porque ele próprio o comunicou “e continuou a encobrir o cardeal ex-arcebispo de Washington, McCarrik”. Em junho passado, McCarrik, de 88 anos, foi afastado do colégio cardinalício e o papa argentino “ordenou a sua suspensão do exercício de qualquer ministério público, assim como a obrigação de permanecer em casa que lhe será destinada para uma vida de oração e penitência”. Viganò explica que em 2013 foi o mesmo pontífice quem lhe perguntou: “Como é o cardeal McCarrick?”, ao que o informou que aquele "corrompeu gerações de seminaristas e sacerdotes e que o papa Bento XVI o mandou retirar-se para uma vida de oração e penitência". Informou também que havia informação de tudo na Congregação para os Bispos.