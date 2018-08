A invasão imaginada por Salvini

O criticado vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini (também titular da pasta do Interior), fechou os portos italianos às embarcações humanitárias que salvam migrantes, incluindo, coisa nunca antes vista, navios militares do seu próprio país. A história está longe de acabar mas, paradoxalmente, o político populista pode estar a reforçar a União Europeia.

O Tratado de Dublin, que regula a questão, “está esgotado”, como disse a chanceler alemã, Angela Merkel. E não existe regulamentação nova. Ora, as atitudes de Roma — não acolher, rir dos emigrantes dizendo que “verão a Itália nos postais ilustrados”, desejar-lhes “boa viagem” para qualquer outro país, acusar o Executivo de Malta de fazer jogo duplo e criticar o escritor Roberto Saviano por “dizer disparates” quando acusa Salvini de ser um “ministro da má vida” e de “agir contra a Constituição” — obrigam os 27 a encontrar uma política migratória comum.

A UE vê-se forçada a dar um passo em frente. Algo de novo tem de surgir no campo migratório, talvez traumático, sobretudo face às obcecadas recusas da Áustria e dos chamados países de Visegrado (República Checa, Eslováquia, Hungria e Polónia), que recebem fundos europeus mas rejeitam as obrigações que a União acarreta.

Segundo alguns políticos, a Itália sofre uma “invasão” de emigrantes. Foi uma ideia repetida pela Liga de Salvini durante a última campanha eleitoral, no início deste ano. A denúncia já provocou — o que o ministro garante nunca ter desejado, naturalmente — 20 incidentes de intolerância, em que cidadãos italianos dispararam contra imigrantes. Também já morreram em diversos acidentes de trânsito 16 trabalhadores africanos, que durante o verão colhem tomate, explorados por capatazes que empregam mão de obra legal e ilegal e a quem raramente são pedidas responsabilidades. Recebem três euros por hora em jornadas de 10 a 12 horas a apanhar tomate, que servirá para elaborar um puré pelo qual os consumidores pagarão 0,75 a 1,3 euros nos supermercados e grandes superfícies. Eis a face legal de uma exploração ilegal. Os migrantes “são os novos escravos”, denunciou o Presidente Sergio Mattarella.

Em 2018, mormente desde a tomada de posse do Governo que junta a Liga aos indignados do Movimento 5 Estrelas, Espanha recebeu 20.992 emigrantes através de Marrocos, enquanto Itália chegou aos 17.827, dados da Organização Internacional de Migrações (OIM). Ou seja, 70% a 80% menos do que em 2017. Por outro lado, a média de imigrantes em Itália é de cerca de 10% da população total, como na maioria dos países da UE, indica o Eurobarómetro. “É uma invasão imaginada”, justificam alguns, introduzindo assim uma nova categoria estatística.

“Nos últimos anos recebemos 700 mil imigrantes”, recordou Salvini esta semana, enquanto mantinha no alto-mar, durante uma semana e pela segunda vez, o navio militar “Diciotti”, desta feita com 177 emigrantes a bordo. Já fora bloqueado em julho, mas naquela ocasião, face aos protestos da Defesa, da Guarda Costeira e de parte da opinião pública, conseguiu atracar graças a uma intervenção do chefe de Estado. “Passarmos por traficantes é inconcebível”, disse o almirante Giovanni Pettorino, comandante da Guarda Costeira de Roma, sublinhando que salvar vidas honra “o juramento de cumprir a Constituição e a lei”.

Dos 700 mil imigrantes referidos por Salvini, acolhidos ao longo de anos, há menos de 200 mil em solo italiano. Quase 13 mil, na maioria eritreus, que tinham direito a “proteção internacional”, foram transferidos para outros países, sobretudo a Alemanha (43%). Os restantes, pelo menos oficialmente, “fugiram” dos centros de acolhimento para o resto da Europa.

O fenómeno conhecido como “migração secundária” (deslocação ilegal de um país da UE para outro) já causou a devolução a Itália de 20 mil emigrantes que tinham ido para a Alemanha. Um turista que passe por estes dias pelas estações ferroviárias do norte da Itália verá patrulhas policiais mistas de dois ou três países da UE, principalmente Áustria e Alemanha. Talvez a Europa se construa também assim.

A bomba do orçamento

O encerramento dos portos italianos e as pressões para que a UE adote uma nova política de imigração são, de certa forma, alheios ao futuro do Governo. Agências de notação financeira esclareceram o que esperam de Roma até outubro, quando o Executivo apresentar o orçamento do Estado para 2019. Será o primeiro de um Executivo populista na Europa. A Bloomberg prevê um aumento do diferencial dos títulos italianos com os alemães de 475%, o que constituiria uma pequena catástrofe. Por enquanto, trata-se apenas de conjeturas e alertas.

Segundo explicaram os pais fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1951), embrião do Tratado de Roma que instituiu a CEE em 1957, essa união surgiu por causa do trauma da II Guerra Mundial e dos 54 milhões de mortos no continente europeu. O mesmo explicam historiadores e psicólogos acerca da era revolucionária: na vida dão-se passos em frente graças aos traumas.

Nos últimos anos, pelo menos três organismos da UE surgiram em resultado da crise financeira que rebentou em 2007: Autoridade Bancária Europeia, Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma. Aprofundaram a União, mas nunca teriam sido criados se essa crise não tivesse existido. Talvez Salvini e o seu Governo sejam o trauma da União Europeia atual, próspera e pacificada. Resta só uma dúvida quanto às motivações de Bruxelas para agir: agora trata-se de imigrantes, ao passo que em 2007 eram bancos.