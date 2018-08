A guerra política espanhola pela exumação de Franco: PSOE e PP em lados opostos

O antigo primeiro-ministro socialista espanhol José Luis Rodriguez Zapatero classificou, este sábado, a decisão do governo de exumar os restos de Francisco Franco do Vale dos Caídos de "extraordinariamente positiva", considerando que "torna a democracia mais forte". Opinião bem diferente tem o vice-secretário do Partido Popular, Javier Maroto, para quem a exumação de Francisco Franco "não vai com a Espanha de 2018", nem com a sua formação, pelo que o PP se absterá com "absoluta indiferença".

A iniciativa de retirar daquele local os restos do ditador "consolida raízes democráticas na sociedade espanhola", pois Franco "está enterrado onde estão tantas vítimas (...) do seu golpe de Estado e da sua ditadura", declarou Zapatero num encontro com militantes do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) na ilha de Lanzarote, nas Canárias. "Um ditador não pode estar num lugar de honra", acrescentou o antigo governante.

Em oposição, Javier Maroto assevera que "o Partido Popular não vai entrar nisto". O vice-secretário do PP acredita que este "não é um tema que preocupe os espanhóis" e acrescenta que o assunto "não vai com a Espanha de 2018", nem como o Partido Popular. "Abstemo-nos com absoluta indiferença", assegurou num encontro com os jornalistas.

A posição de abstenção do partido, sustenta Javier Maroto. é motivada por duas razões. "Em primeiro lugar porque significa que a nossa formação não quer ter qualquer vinculação com um regime que era uma ditadura onde as liberdades não estavam garantidas", explicou o vice-presidente do PP. "Por outro lado, porque acreditamos que deve haver um governo que não revolva e remexa na tumba de há 40 anos, mas que procure e encontre oportunidades para os espanhóis no futuro. Portanto, esta abstenção significa desvalorizar essa decisão do governo", observou.

O responsável político do PP disse ainda que se o assunto "está sobre a mesa é porque o senhor Sanchez [primeiro-ministro espanhol] precisa, como os polvos, de largar tinta sobre assuntos que não lhe saem bem", enumerando como temas sensíveis para o Governo as questões da Catalunha, a imigração e de matéria económica. "Não me espanta que precise de usar truques como este", atira Javier Maroto.

O diploma que autoriza a exumação de Franco, aprovado no último Conselho de Ministros e publicado no sábado, indica que, a partir de agora, o Vale dos Caídos será um "lugar de comemoração, evocação e homenagem às vítimas" da Guerra Civil onde "só poderão repousar os restos mortais" daqueles que morreram na guerra.