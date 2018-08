“Se Trump esbracejar vai ser engolido”

Antes de Michael Cohen houve John Dean. Estávamos em 1974 e o conselheiro jurídico da Casa Branca de Richard Nixon decidiu colaborar com a Justiça, dando um contributo hoje considerado essencial para a demissão do então Presidente dos Estados Unidos, na sombra do caso Watergate. Esta semana, Cohen fez o mesmo a Donald Trump.



Para continuar a ler clique AQUI