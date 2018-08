Renzo Piano quer reconstruir a ponte Morandi

O arquitecto, vencedor do Prémio Pritzker em 1998, diz estar disponível para contribuir no processo de reconstrução da ponte Morandi, em Génova, sua cidade-natal, cuja queda resultou na morte de 43 pessoas

Um dos mais conceituados arquitetos a nível mundial, o italiano Renzo Piano, está empenhado em fazer parte do projeto de reconstrução da ponte Morandi, por considerar que este pode ser um “momento positivo de unidade e cooperação”, depois da tragédia se ter abatido em Génova “como uma uma sombra que permanece”. A queda do viaduto, no passado dia 14 de agosto, tirou a vida a 43 pessoas.

“Ficaria muito feliz em fazer parte [do processo de reconstrução], porque essa é a minha missão”, afirmou Piano ao jornal britânico “The Observer”, encarando como uma “responsabilidade” do seu trabalho contribuir para dar resposta, de alguma forma, à calamidade.

O arquiteto de 80 anos, residente em Paris mas com gabinete na cidade italiana, considera que uma futura construção daquela que era conhecida como a “Brooklyn Bridge de Génova” terá de ser um símbolo de “orgulho e valores” humanos.

“Uma ponte é um símbolo e nunca deve cair, porque, quando uma ponte cai, há muros que se erguem”, acrescenta Piano, que no dia da tragédia se encontrava na cidade.

A necessidade de reerguer a ponte inaugurada em 1967, projetada por Riccardo Morandi, não “é apenas física, mas também metafórica”, frisa o vencedor do Prémio Pritzker, em 1998. “Os muros são negativos e não devemos construí-los. As pontes são boas, permitem estabelecer conexões”, sublinha.

Os responsáveis da Autostrade per l’Italia, entidade gestora da ponte que ruiu em Génova, já disponibilizaram uma verba de 500 milhões de euros para ajudar as famílias das vítimas, a cidade, bem como para reconstruir a infraestrutura.