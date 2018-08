O general no seu reduto na serra

O dia 3 de maio de 2018 marcou para sempre a vida de Ossufo Momade. Segundo o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, o principal partido da oposição de Moçambique), a partida inesperada de Afonso Dhlakama deixou milhões de moçambicanos órfãos. A dor que sentiu persiste, a avaliar pela voz embargada e olhos rasos de água com que relata esse dia, numa entrevista exclusiva ao Expresso: “Foi muito difícil, fomos todos apanhados de surpresa. Eu estava na minha casa, em Maputo, e recebi um telefonema. Havia uma indicação do Grupo de Contacto para transportar o nosso presidente, porque estava em estado crítico. Tive esperança de que o meu presidente fosse levado para um país vizinho, mas às 10h30 a mesma pessoa ligou-me a dizer que o meu presidente já não tinha vida. Para mim, não foi só como perder um pai, foi perder o pai que me ajudou a crescer. Desde os meus 17 anos foi ele que me criou, ensinou-me e fez de tudo por mim. Quando penso nele, o sentimento sincero que tenho é de que nos deixou órfãos”.



