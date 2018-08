Ébola. Novo tratamento leva à recuperação de duas pessoas infetadas no Congo

A Organização Mundial de Saúde diz que o novo tratamento é um “raio de esperança” para os doentes

O ministro da saúde da República Democrática do Congo avança que duas pessoas contagiadas pelo mais recente surto de Ébola, pertencentes ao primeiro grupo submetido ao tratamento experimental “Mab114”, estão a recuperaradas. A monitorização irá mostrar o papel desempenhado por esta molécula terapéutica.

As equipas médicas "começaram a utilizar a molécula terapêutica Mab114 no âmbito do tratamento dos doentes" em Béni e em Mangina, epicentro da epidemia, de acordo com o ministério.

Esta foi a primeira de cinco novas técnicas aprovadas pelo Congo, numa lista onde se incluem também a “ZMapp, “Remdesivir”, “Favipiravir” e “Regn3450-3471-3479”

A Organização Mundial congratula o governo daquele país pela aposta em novos métodos e encara a notícia como um “raio de esperança para os doentes” afetados por um vírus que, de acordo com dados da OMS, leva à morte de 50% a 90% dos portadores.

O executivo congolês confirmou, até à data, 77 casos de Ébola - a OMS eleva a fasquia para 103 -, dos quais se registam 39 vítimas mortais provocadas pela febre hemorrágica, após o décimo foco da epidemia decretado a 1 de agosto.