Despiste de autocarro provoca a morte de 15 pessoas na Bulgária

O despiste de um autocarro turístico numa estranha montanhosa, que une Sofia, capital da Bulgária, à localidade de Svoge, provocou a morte de, pelo menos, 15 pessoas e deixou outras 27 com ferimentos. Estes são os primeiros números oficiais, avançados pelo ministro da saúde búlgaro.

O acidente ocorreu às 17h10 deste sábado, depois de o motorista ter perdido o controlo do veículo durante uma tempestade. O autocarro embateu em quatro automóveis, saiu da estrada, capotou e caiu num precipício de 20 metros.

Foram enviadas para o local aproximadamente 20 ambulâncias, de forma a desencarcerar as pessoas que se encontravam no interior do autocarro, no qual seguiam um número ainda indeterminado de passageiros que participavam numa excursão a um mosteiro.

O governo búlgaro declarou um dia de luto nacional para segunda-feira.