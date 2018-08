Trump pede a Mike Pompeo para cancelar visita à Coreia do Norte

Donald Trump pediu na sexta-feira ao secretário de Estado Mike Pompeo para cancelar a visita à Coreia do Norte agendada para a próxima semana, argumentando que os EUA “não fizeram progressos suficientes” no que diz respeito às negociações para a desnuclearização. Trump também culpou a China pelas dificuldades em chegar a um acordo com Pyongyang.

Pompeo anunciou na quinta-feira uma visita à Coreia do Norte na próxima semana, mas Trump considera que o momento ainda não é oportuno. “Não acredito que eles estejam interessados no processo de desnuclearização como em tempos estiveram”, escreveu o Presidente norte-americano, dizendo que, por causa do braço de ferro comercial com os EUA, a China não está empenhada em ajudar.

Noutro tweet, afirmou que, resolvida a disputa comercial, é possível que Mike Pompeo viaje para o país. O secretário de Estado ainda não disse se irá ou respeitar o pedido do presidente, mas o facto de ter repartilhado as mensagens publicadas pelo Presidente americano indica que sim.

EUA e Coreia do Norte mantêm-se em negociações há meses para chegar a um acordo quanto ao desenvolvimento de armas nucleares por Pyongyang. Kim Jong Un, líder norte-coreano, comprometeu-se com a desnuclearização após um encontro com Trump, em junho, mas não foi feita nenhuma promessa concreta.