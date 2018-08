Trump considera “injusta” a pena de prisão aplicada a Reality Winner

Cinco anos e três meses de prisão foi a sentença aplicada, nesta semana, a Reality Winner, funcionária da Agência de Segurança Nacional, por ter passado informação classificada à “The Intercept”, uma página de jornalismo de investigação. Para o Presidente dos Estados Unidos, a decisão judicial é “injusta”, de acordo com uma mensagem que publicou na rede social Twitter.

Para Donald Trump, a maior pena alguma vez aplicada pelo sistema de Justiça norte-americano para um crime desta natureza serviu de pretexto para, nesta sexta-feira, desferir um novo ataque ao procurador-geral, Jeff Sessions, com quem o inquilino da Casa Branca mantém uma relação tensa, e, também, a Hillary Clinton, a candidata do Partido Democrático com quem disputou a Presidência em 2016.

Na referida mensagem partilhada na conta de Trump no Twitter, o crime praticado por Reality Winner é qualificado como "small potatoes" [equivalente às expressões "bagatela" ou "amendoins", em português] quando comparado com as acusações de que Hillary violou a lei quando usou uma conta de e-mail privada para assuntos de Estado enquanto integrava a administração liderada por Barack Obama. No remate da mensagem, Trump acusa Sessions de usar "dois pesos e duas medidas".

O relatório que Winner entregou ao "The Intercept" continha informação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais que foram ganhas por Donald Trump. A "Time" asssinala que, num caso semelhante de divulgação de informação classificada aos media, o Presidente dos Estados Unidos apelidou de "traidor" o ex-agente da NSA Edward Snowden.