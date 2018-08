Serviço de ambulâncias britânico bate recorde pouco louvável. Paciente esperou 62 horas por uma ambulância

É um verdadeiro recorde mas não há nada a louvar aqui. Uma mulher esperou 62 horas por uma ambulância do Welsh Ambulance Service, serviço de ambulâncias nacional do País de Gales que, além disso, fez esperar outros quatro pacientes durante mais de 50 horas.

Os dados referentes ao período entre junho de 2017 e junho de 2018, e a que a BBC teve acesso, mostram ainda que outros quatro serviços de ambulâncias britânicos demoraram 24 horas a socorrer pacientes, alguns dos quais com problemas respiratórios e problemas mentais.

Questionado pela cadeia televisiva britânica sobre os atrasos, um porta-voz do Welsh Ambulance Service, Stephen Clinton, justificou que os números “não são típicos” e representam “o extremo do espectro do tempo de espera”. Referindo que “em alguns casos os pacientes já estavam sob o cuidado de equipas médicas”, o porta-voz admitiu, no entanto, que possa ter havido pacientes a esperar mais tempo “do que qualquer um de nós gostaria”. Os três pacientes que a Welsh Ambulance Service mais tempo fez esperar viriam a ser incluídos numa categoria que, segundo a classificação nacional, prevê que “sejam assistidos no local ou transportados rapidamente para o hospital”.

Também como justificação para os atrasos, os outros serviços de ambulâncias explicaram que quanto “menos grave for a emergência, maior o tempo de espera”, sendo necessário dar prioridade a “pessoas que estão em risco de vida”. Uma justificação que pareceu não convencer a associação que representa os pacientes, a Patients Association, que em comunicado citado pela BBC disse-se “extremamente preocupada”.

Também à BBC, Lucy Watson, desta associação, disse que “o aumento da procura dos serviços de saúde devido ao envelhecimento da população obriga a um maior investimento para que se possa responder a emergências de forma adequada”. A maioria dos serviços de ambulâncias escrutinado garantiu estar a cumprir o objetivo de responder às chamadas mais urgentes em oito minutos ou menos, estipulado a nível nacional.

Os mesmos dados obtidos pela BBC mostram que entre 2015 e 2017 o número de chamadas para os serviços de ambulâncias aumentou 15%, um aumento que, segundo um porta-voz da Association of Ambulance Chief Executives, ficou a dever-se ao “excepcionalmente longo e agitado inverno”.