Scott Morrison torna-se primeiro-ministro da Austrália depois de ganhar disputa interna

Scott Morrison é o novo primeiro-ministro da Austrália depois de ganhar uma votação pela liderança do Partido Liberal esta sexta-feira, pondo fim a uma batalha interna que marcou o Governo conservador antes das eleições de maio do próximo ano. O deputado, que desempenha funções equivalentes a um ministro das Finanças, torna-se o sexto chefe de Governo no país em menos de uma década.

Morrison saiu vitorioso de uma corrida a três com o antigo ministro do Interior Peter Dutton e com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop. O primeiro-ministro em exercício, Malcolm Turnbull, convocou a disputa pela liderança depois de perder o apoio maioritário do partido, anunciando que abandonaria o Parlamento dentro de pouco tempo.

O Partido Liberal faz parte da atual coligação governamental com o Partido Nacional da Austrália. Na terça-feira, Turnbull sobreviveu a um desafio à sua liderança do partido por uma margem de apenas 13 votos. O Governo ficou por um fio, com dez dos seus ministros a porem os seus lugares à disposição. O primeiro-ministro aceitou apenas dois desses pedidos de renúncia, o do seu principal desafiador, Dutton, e o da ministra do Desenvolvimento Internacional, Concetta Fierravanti-Wells.

Novo Governo arrisca-se a perder maioria no Parlamento

Sob intensa pressão para convocar uma segunda votação, Turnbull reuniu o partido depois de receber uma carta assinada pela maioria dos seus membros pedindo uma mudança de líder. A decisão do primeiro-ministro demissionário de deixar o Parlamento significa que o novo Governo enfrentará uma eleição suplementar para o substituir, arriscando-se a perder a maioria no hemiciclo. Tendo sido derrotada na disputa pela liderança, a ministra Bishop também deverá retirar-se, segundo avançam os media australianos.

Ao longo da última década, a política australiana foi marcada por uma série de golpes de liderança, com três primeiros-ministros depostos por rivais dentro dos próprios partidos. Em consequência, nenhum chefe de Governo conseguiu, nos últimos dez anos, cumprir o mandato de três anos até ao fim.

O próprio Turnbull tornou-se primeiro-ministro em 2015 depois de destituir Tony Abbott num desafio à liderança, semelhante àquele a que sobreviveu na terça-feira.