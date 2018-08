Sai Turnbull, entra Morrison. Na Austrália “nem o cargo de primeiro-ministro é seguro”

“Em vez de te sentares a discutir os assuntos com o teu parceiro, és simplesmente substituído por outra pessoa, como num namoro de liceu. Tens uma oportunidade mas se não a aproveitas, a pessoa seguinte fica com o teu par.” Esta é a ideia-chave da música “Straight Outta Office” do neozelandês Gareth Thomas, conta o próprio podcaster ao Expresso, a partir de Brisbane, na Austrália. A canção parodia o golpe que, em setembro de 2015, apeou Tony Abbott do cargo de primeiro-ministro, um golpe protagonizado pelo colega de partido Malcolm Turnbull. Ironicamente, agora é Turnbull quem é afastado da chefia do Governo, também na sequência de uma jogada no interior do seu Partido Liberal.

Assim tem sido a política australiana na última década. Thomas já pode ir afinando a voz e preparar os seus ouvintes para uma nova música, desta vez dedicada a Scott Morrison, que esta sexta-feira se tornou o sexto primeiro-ministro em 11 anos (o trabalhista Kevin Rudd chefiou o Governo duas vezes, a segunda das quais durante menos de três meses). No seu discurso de tomada de posse, Morrison prometeu uma mudança geracional no belicoso Partido Liberal, que governa o país desde 2013, numa coligação de centro-direita com o Partido Nacional da Austrália.

Morrison, que era o tesoureiro no Executivo de Turnbull (o equivalente a ministro das Finanças), foi o vencedor-surpresa no segundo desafio, em apenas uma semana, à liderança do primeiro-ministro cessante. Na terça-feira, Turnbull sobreviveu a uma primeira votação por uma margem de apenas 13 votos. O Governo ficou por um fio, com dez dos seus ministros a porem os seus lugares à disposição. O então ainda primeiro-ministro aceitou apenas dois desses pedidos de renúncia, o do ministro do Interior, Peter Dutton (o seu principal opositor interno), e o da ministra do Desenvolvimento Internacional, Concetta Fierravanti-Wells.

Economia precisava de “um Governo estável”, acontece o oposto

Sob intensa pressão para convocar uma segunda votação, Turnbull reuniu o partido depois de receber uma carta assinada pela maioria dos seus membros pedindo uma mudança de líder. Morrison saiu vitorioso dessa segunda prova de fogo para o chefe do Executivo, numa corrida a três com Dutton e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop. Além de Turnbull, também Dutton saiu derrotado em toda a linha, uma vez que, na sequência da primeira votação, insistiu em desafiar o chefe do Executivo, continuando a reunir apoios para ganhar a presidência do partido numa segunda volta.

“O estado atual da economia requer um Governo estável, que é o oposto do que está a acontecer na Austrália, onde houve uma competição de cortar à faca pelo cargo mais importante”, conta ao Expresso Ashish Lekhi, a partir de Melbourne. “Nem o cargo de primeiro-ministro é seguro, o que diz muito dos outros trabalhos”, acrescenta. “É muito estranho. A maior parte das pessoas aqui vota num político mas, na altura em que se aproximam as eleições seguintes, as preferências já estão no terceiro ou no quarto nome da lista inicial”, junta o neozelandês Thomas.

Novo PM quer “trazer o partido de volta”

Ao perder a liderança do partido e, consequentemente, da coligação no poder, Turnbull anunciou que também abandonaria o Parlamento. Em resultado, a nova formação governativa terá de enfrentar uma eleição suplementar para substituir o primeiro-ministro cessante. A coligação arrisca-se a perder a maioria no hemiciclo, que é apenas assegurada pelo assento que agora ficará vago. Morrison assume o duplo desafio de “trazer o partido de volta”, depois de este ter sido “ferido e maltratado esta semana”, mas também de recuperar o Parlamento. “A nova geração de líderes liberais está do nosso lado”, afirmou.

Entre os eleitores australianos, a frustração é indisfarçável. Na última década, nenhum primeiro-ministro conseguiu cumprir o mandato de três anos até ao fim. Na hora da despedida, Turnbull fez questão de dizer que “os australianos ficarão estupefactos e chocados” ao olharem para trás e recordarem esta semana, atribuindo o seu afastamento a questões de “vingança, ambição pessoal e rivalidade entre fações”. O Partido Liberal parece estar capturado por conservadores, incluindo Abbott, que o próprio Turnbull derrubou num golpe palaciano em tudo semelhante àquele que lhe custou agora a chefia do Governo.

Mudanças climáticas, a pedra no sapato de Morrison

“Esta porta giratória de primeiros-ministros tem de parar”, sentenciou Warren Enserch, dirigente do partido, citado pela agência Reuters. Quem sai a ganhar com a instabilidade no seio dos liberais são os trabalhistas, que surgem destacados em várias sondagens para as eleições de maio do próximo ano. A ascensão de Morrison pode, por outro lado, aplacar as profundas divisões entre os liberais, protagonizadas sobretudo por Turnbull e Abbott, mas não é expectável que as divergências em questões como as mudanças climáticas, a política energética e a imigração sejam facilmente ultrapassadas.

O novo primeiro-ministro da Austrália vem da ala conservadora do Partido Liberal mas é amplamente visto como um centrista, tendo rejeitado políticas de direita, como a imposição de limites à imigração. É visto como um homem capaz de conseguir soluções de compromisso entre as alas conservadoras e moderadas do partido, ainda que a questão energética continue a ser um osso duro de roer. Aliás, a forte contestação dos conservadores em relação à política de mudanças climáticas fez com que Turnbull a abandonasse numa tentativa de estancar o conflito no seio do Governo.

“Se Morrison conseguir fazer alguma coisa em relação à política energética, conseguirá colher bons frutos. É importante não esquecer que ele era o tesoureiro no Governo de Turnbull. Por isso, sabe exatamente o que as pessoas precisam”, prognosticou ao Expresso o jornalista iraquiano Abdelkalik Kitan, que vive atualmente em Sydney. “A parte positiva é que Morrison não é um antigo banqueiro [como Turnbull], pelo que tentará ajudar os australianos ‘normais’. Mas vamos ver quanto tempo isto dura”, concorda Thomas, entre o esperançado e o cético.