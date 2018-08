Papa visita Irlanda este fim de semana. Cicatrizes de abusos sexuais “são piores que o IRA”

Quando o Papa Francisco visitar a Irlanda este fim de semana, encontrará um país diferente: o divórcio, os atos homossexuais e o aborto foram legalizados, enquanto os cidadãos católicos se debatem com alguns dos casos mais flagrantes de abuso sexual por parte de padres. Na edição desta sexta-feira, o jornal “The New York Times” (NYT) detém-se em particular na escolha do bispo Philip Boyce pelo chefe máximo da Igreja Católica para liderar uma diocese irlandesa. O bispo protegeu o reverendo Eugene Greene, um pedófilo que está agora nos seus 90 anos a gozar uma “reforma feliz”, conta o diário.

As revelações de abusos sexuais no seio da Igreja irlandesa devem-se em muito ao trabalho de dois detetives, cujos esforços para ouvir as vítimas conduziram à prisão de Greene no final dos anos 1990 e à investigação de outros casos. Segundo o NYT, um dos detetives, Martin Ridge, chegou à cidade de Donegal, no noroeste da Irlanda, na esperança de descansar depois de décadas a perseguir militantes do Exército Republicano Irlandês (IRA, no acrónimo em inglês), tendo lidado com ataques bombistas e assaltos a bancos.

“É como colocar uma bomba na cabeça de uma criança”

“Abri uma lata de vermes”, afirmou Ridge em entrevista. A luta contra o IRA era um “conflito que se podia ver com os olhos”, acrescentou, contrapondo: “Este não. É pior do que o IRA porque é como colocar uma bomba na cabeça de uma criança.” Os seus superiores estavam tão relutantes em aceitar casos de abuso sexual que Ridge transformou um quarto da sua casa num escritório. “Eles lavaram as suas mãos do assunto. As vítimas foram descartadas como se não importassem. O poder do clero era muito forte”, disse.

A visita papal acontece no final de uma semana particularmente difícil para a Igreja Católica. Na segunda-feira, o Papa Francisco divulgou uma carta em que mostrava “vergonha e arrependimento” pelos abusos sexuais de crianças. “Nós não protegemos os mais pequenos, nós abandonámo-los”, disse. O ato de contrição papal veio acompanhado por um pedido para que os fiéis fizessem jejum e orassem no sentido de “abrirem os [seus] ouvidos à dor abafada sentida por crianças, jovens e portadores de deficiência”.

“Pedir perdão não basta”

Na véspera, o arcebispo de Dublin, Diarmuid Martin, já tinha pedido ao Papa que falasse “abertamente e com franqueza” sobre a conduta da Igreja no país, defendendo que “pedir perdão não basta”. As estruturas que permitem ou facilitam os abusos têm de ser “destruídas e destruídas para sempre”, enfatizou o arcebispo. Martin também criticou a Comissão do Vaticano para a Proteção de Menores, que afirma ser muito pequena e não suficientemente robusta.

Durante a sua visita à Irlanda, Francisco vai encontrar-se com vítimas de abusos de padres ou de outros membros da Igreja Católica, de acordo com um anúncio do Vaticano.