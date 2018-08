O Daesh matou-lhe cinco filhos e ela agora vai educar 22 netos

Uma mãe iraquiana que perdeu todos os seus filhos às mãos do Daesh tem um novo emprego a tempo inteiro: criar os 22 netos que ficaram órfãos depois da guerra com o autoproclamado Estado Islâmico.

Sana al-Taee vive num apartamento com quatro quartos no leste de Mosul, uma das cidades mais afetadas pela guerra contra o Daesh que, durante três anos, quis criar um califado no norte do Iraque e da Síria. O seu marido, que sofre de Alzheimer, uma filha e duas das viúvas dos seus filhos ajudam como podem mas a família sobrevive da bondade das pessoas que, conhecendo a história, enviam roupa, comida, livros, medicamentos e outros produtos essenciais à sobrevivência das crianças.

Al-Taee diz que já entregou os certificados de óbito de três dos seus filhos mas os outros dois, acredita, estão em valas comuns e não foi possível ainda encontrar e identificar os cadáveres.

Com 60 anos, a avó espera ainda que o governo liberte os cerca de 360 euros por mês que lhe são devidos, já que os seus filhos morreram em serviço ao Exército e as forças policiais. “Espero que as autoridades aprovem algum tipo de pensão e também casas para estes órfãos porque eu não vou viver 100 anos”, disse Sana al-Taee à agência Reuters, que visitou o local onde a família está instalada.

“Quando o Daesh tomou as nossas cidades tudo ficou destruído, nós ficámos destruídos. Eles humilharam-nos e mataram os nossos filhos”, disse al-Taee.